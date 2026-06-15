Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteilt

In einem aufsehenerregenden Prozess ist Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn in zwei von vier Vergewaltigungsfällen frei, fand ihn in anderen Punkten schuldig. Zudem muss er Entschädigungen an vier Frauen zahlen. Høiby hatte mehrere Taten gestanden, wies die Vergewaltigungsvorwürfe jedoch zurück. Während des Prozesses kämpfte er um Freilassung, unter anderem mit Verweis auf die schwere Krankheit seiner Mutter.

Marius Borg Høiby , der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit , ist nach einem langwierigen Gerichtsprozess in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn in zwei von insgesamt vier Anklagepunkten wegen Vergewaltigung nach norwegischem Recht frei, verurteilte ihn jedoch in den anderen beiden Fällen.

Zudem muss er vier Frauen, darunter zwei ehemalige Freundinnen, eine Entschädigung zahlen. Høiby verfolgte die Urteilsverkündung aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich im Gerichtssaal, sondern nahm per Videoschalte aus der Untersuchungshaft teil. Der Prozess, der von Anfang Februar bis Mitte März dauerte, umfasste 40 Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft hatte in 39 Punkten auf schuldig plädiert und eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert.

Die Verteidigung hingegen plädierte für einen Freispruch von den Vergewaltigungsvorwürfen und forderte lediglich eineinhalb Jahre Haft. Die Vorwürfe gegen den 29-Jährigen umfassten ein breites Spektrum an Straftaten: Drogenhandel, Körperverletzung, Vandalismus, Verstöße gegen ein Kontaktverbot, verschiedene Verkehrsdelikte und den Transport von 3,5 Kilogramm Marihuana. Mehrere der Taten hatte Høiby bereits gestanden, darunter Fälle von Körperverletzung und Vandalismus. Die vier Vergewaltigungsvorwürfe, bei denen die Frauen während des sexuellen Übergriffs schliefen, wies er hingegen zurück.

Während seiner Beziehungen zu den betroffenen Frauen hatte Høiby heimliche Foto- und Videoaufnahmen angefertigt, die in der Beweisführung der Staatsanwaltschaft eine zentrale Rolle spielten. Die Verteidigung versuchte im Prozess, die Glaubwürdigkeit mindestens eines der mutmaßlichen Opfer in Zweifel zu ziehen. Im Verlauf des Verfahrens hatte Høiby die norwegischen Medien scharf angegriffen und sich als "Hassobjekt von ganz Norwegen" und als "Monster" in der öffentlichen Wahrnehmung bezeichnet. Medienberichten zufolge wurde er bereits seit seiner frühesten Kindheit von der Presse verfolgt.

Seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, hatte den Kronprinzen kennengelernt, als Høiby noch ein Kleinkind war. Im August 2024 wurde er erstmals festgenommen, nachdem er in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und eingestand, gewalttätig geworden zu sein. Im Laufe der Ermittlungen kamen weitere Vorwürfe hinzu. Kurz vor Prozessbeginn wurde er erneut festgenommen, weil er gegen ein bestehendes Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin verstoßen hatte.

Seitdem befand er sich in Untersuchungshaft. Während des Prozesses und danach unternahm Høiby mehrere Versuche, aus der U-Haft entlassen zu werden, notfalls unterAuflagen wie einer elektronischen Fußfessel. Selbst kurz vor der Urteilsverkündung legte er erneut einen Antrag vor, diesmal mit Verweis auf den gesundheitlichen Zustand seiner Mutter. Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer unheilbaren, chronischen Lungenkrankheit und benötigt dringend eine neue Lunge.

Ihr Zustand hatte sich in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. Høiby hatte es als unerträglich bezeichnet, nicht bei seiner Mutter sein zu können. Sein Antrag wurde jedoch in der zweiten Instanz abgelehnt





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