Marius Borg Høiby: Strikte Auflagen auf Skaugum nach Alkoholtest

Norwegisches Berufungsgericht bestätigt Hausarrest für Marius Borg Høiby. Neue Details zeigen strenge Einschränkungen auf dem königlichen Anwesen Skaugum.

Das norwegische Berufungsgericht hat die Haftbedingungen für Marius Borg Høiby erneut verschärft, nachdem ein positiver Alkoholtest seine vorzeitige Entlassung blockiert hatte. Der 29-Jährige muss weiterhin mit einer elektronischen Fußfessel auf dem königlichen Anwesen Skaugum verbleiben. Diese Entscheidung des Gerichts in Oslo stoppte den geplanten Übergang zu einem lockereren Hausarrest unter Auflagen.

Einschränkungen im Alltag auf Skaugum

Marius Borg Høibys Bewegungsfreiheit innerhalb des Anwesens ist extrem begrenzt, wie Berichte der Zeitung VG offenlegen. Er darf sich nicht frei auf dem Gelände bewegen, sondern ist auf sein eigenes Wohnhaus sowie die direkt angrenzende Terrasse beschränkt. Das Haupthaus, in dem seine Mutter Mette-Marit residiert, ist nur zu festen Zeiten zugänglich.

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Dieses Privileg erlaubt ihm täglich drei Stunden Besuch im Haupthaus. Alle anderen Zeiträume muss er strikt in seinem eigenen Gebäude verbringen. Eine spontane Annäherung an seine Mutter oder andere Familienmitglieder ist während dieser restlichen Zeit untersagt. Die räumliche Trennung gilt trotz der gemeinsamen Lage auf demselben Anwesen unerbittlich.

Konfliktpunkte und rechtliche Auseinandersetzungen

Der positive Alkoholausweis bei einer Urinprobe führte zur Wiederaufnahme der Untersuchungshaft durch das Bezirksgericht Oslo. Die Richter stufte es als überwiegend wahrscheinlich ein, dass Marius Borg Høiby am Vortag Alkohol konsumiert hatte. Seine Verteidigung bestreitet jedoch einen freiwilligen Konsum und führt die genauen Umstände des positiven Tests als ungeklärt an.

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Die Staatsanwaltschaft legte gegen die ursprüngliche Freilassung unter Auflagen Beschwerde ein. Das Berufungsgericht Borgarting folgte diesem Antrag und entschied, dass die Risikobewertung eine Rückkehr zur strengeren Kontrolle erfordert. Dieser Rechtsstreit verzögert jede Lockerung der Maßnahmen erheblich.

Auswirkungen auf Familie und Gesundheit

Die strengen Regeln betreffen auch die kranke Königin, die sich noch von einer Lungentransplantation erholt. Ihre Treffen mit ihrem ältesten Sohn sind nun formalisiert und zeitlich limitiert. Dies erschwert die natürliche familiäre Interaktion zusätzlich. Marius Borg Høiby kann zudem keine Hobbys mehr ausüben, die außerhalb seines definierten Radius liegen.

Seine Garage auf Skaugum, in der er normalerweise an Motorrädern arbeitet, bleibt ihm ohne spezielle Genehmigung verschlossen. Unangekündigte Kontrollen durch Behörden erfolgen teilweise kurz vor Besuchen. Regelmäßige Alkohol- und Drogentests sind obligatorisch und erhöhen den psychischen Druck auf den Inhaftierten.

Zukünftige Entwicklungen und Urteile

Marius Borg Høiby befindet sich seit Mitte Juli in dieser Form der Isolierung. Zuvor verbrachte er mehrere Monate in einer Gefängniszelle. Die aktuelle Situation wird von seiner Verteidigung als kaum noch auszuhalten beschrieben. Ein normaler Familienleben ist für ihn derzeit ausgeschlossen.

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Im Juni wurde er wegen zweier Vergewaltigungen und Gewalt gegen eine frühere Partnerin zu vier Jahren Haft verurteilt. Gegen wesentliche Teile dieses Urteils wurde Berufung eingelegt. Das nächste Berufungsverfahren ist für den 9. Februar 2027 terminiert. Bis dahin gelten die aktuellen strengen Auflagen uneingeschränkt.