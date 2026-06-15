Marius Borg Høiby brach sich nach Haftablehnung im Gefängnis die Hand

Marius Borg Høiby erlitt nach der Ablehnung seines Haftentlassungsantrags einen Wutausbruch in seiner Zelle und brach sich dabei die Hand. Er wurde verurteilt, will aber berufen. Der Vorfall wird von Verteidigung und Staatsanwaltschaft kontrovers diskutiert.

Der für seine Beziehung zur norwegischen Königin bekannte Marius Borg Høiby musste nach einem Wutausbruch in seiner Gefängnis zelle eine Nacht im Krankenhaus verbringen, nachdem er sich die Hand gebrochen hatte.

Dies wurde nun durch Berichte bekannt, die den emotionalen Zusammenbruch des Sohnes der norwegischen Königin-Sohn im Gefängnis detaillieren. Der Ausbruch folgte auf die Nachricht, dass das Berufungsgericht Borgarting seinen Antrag auf Haftentlassung abgelehnt hatte, was Høiby besonders hart traf, da er gehofft hatte, seine schwer kranke Mutter besuchen zu können. In der Zelle reagierte er mit Wut und Traurig, weigerte sich zunächst, mit Beamten zu sprechen, und verletzte sich dabei.

Sein rechter Arm war deutlich verfärbt, was auf den Bruch hindeutete. Nach dem Vorfall wurde er in die Notaufnahme gebracht, wo der Bruch diagnostiziert wurde. Wenige Tage später, am Montag, wurde Høiby schließlich von einem Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Verurteilung umfasst unter anderem zwei Vergewaltigungen und die Misshandlung seiner Ex-Freundin.

Høiby hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Der Vorfall in der Zelle wird von beiden Seiten, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, unterschiedlich interpretiert. Verteidiger Petar Sekulic zeigt Verständnis für den emotionalen Ausbruch und betont, dass es ungewöhnlich sei, dass die Staatsanwaltschaft diesen Vorfall als Beispiel für mangelnde Gefühlsregulierung nutze, insbesondere in einer Ausnahmesituation.

Staatsanwalt Sturla Henriksbø hingegen sieht in dem Vorfall ein weiteres Warnsignal, das die Entscheidung des Berufungsgerichts stützt, wonach eine erhebliche Gefahr bestehe, dass Høiby bei Freilassung erneut Straftaten begehen würde. Der FallHøiby, der durch seine Verbindung zum norwegischen Königshaus landesweite Aufmerksamkeit erregt hat, wirft damit erneut Fragen zum Umgang mit prominenten Straftätern und deren psychischer Stabilität im Strafvollzug auf.

Die Gerichte betonen die Schwere der Taten und die bestehende Rückfallgefahr, während die Verteidigung auf die besonderen Belastungen ihres Mandanten hinweist, die aus der öffentlichen Aufmerksamkeit und den persönlichen Umständen resultieren. Die vierjährige Haftstrafe markiert das Ende der ersten Prozessphase, doch mit der angekündigten Berufung wird sich der Rechtsstreit voraussichtlich weiterziehen.

Der Vorfall in der Zelle unterstreicht zudem die Herausforderungen, die mit der Inhaftierung von Personen mit psychischen Belastungen verbunden sind, und wie solche Ereignisse im Rahmen von Haftentscheidungen und Strafmaß genutzt werden können





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Norwegen Gefängnis Wutausbruch Handbruch Vergewaltigung Haftstrafe Berufungsgericht Oslo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteiltDas Urteil ist nun da! Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss für vier Jahre ins Gefängnis! Bezirksrichter ...

Read more »

Vier Jahre Haft für Marius Borg Høiby: Urteil gegen Sohn der norwegischen KronprinzessinMarius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 29-Jährige war wegen Vergewaltigung und anderen Delikten angeklagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Read more »

Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteiltIn einem aufsehenerregenden Prozess ist Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn in zwei von vier Vergewaltigungsfällen frei, fand ihn in anderen Punkten schuldig. Zudem muss er Entschädigungen an vier Frauen zahlen. Høiby hatte mehrere Taten gestanden, wies die Vergewaltigungsvorwürfe jedoch zurück. Während des Prozesses kämpfte er um Freilassung, unter anderem mit Verweis auf die schwere Krankheit seiner Mutter.

Read more »

Haft für Marius Borg Høiby und FriedensabkommenNach mehr als drei Monaten Krieg haben sich die USA und der Iran offenbar auf eine Friedensvereinbarung verständigt, US-Präsident Trump feierte das ...

Read more »