Trainer Märco_Pochettino steht in der Kritik, weil die USA bei der Heim-WM zu keinem Erfolg gelangen werden. Trainer Märco_Pochettino hofft jedoch, dass Christian Pulisic das letzte Durchbruchmoment auf internationaler Ebene liefert.

Dieses Vermögen einschließlich aller T"uft, Audiodarstellung und Bilder steht zur Verf"gung von Imagn Images. Reuters Connect hat nicht die Echtheit oder die Unterstreichung des Nachrichteninhalts durchgef"uhrt.

Das Titel ist CAAARGE_TITLE - MARIO_POCHETTINO_HOFT_EIN_GROSSEN_F"UHLBALL_DURCHBRUCH. Doch Coach Mario_Pochetino steht bereits vor dem Turnier heftisch in der Kritik. Märco_Pochettino soll die USA bei der Heim-WM 2026 zum Erfolg f"uhren. Der argentinische Starcoach hat jedoch noch immer mit fehlender Konstanz und einer klaren Spielidee zu tun.

Grosses Ansehen auf Christian Pulisic ruhen, der international den finalen Durchbruch bisher schuldig blieb





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pochetino USA Home World Cup Mauricio Pochettino Pulisic Konstanz Spielidee Christian Pulisic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trainer Markus Mader verlängert in Lustenau, für neue Bundesliga-Saison JubelTrainer Markus Mader hat seinen Vertrag mit SV Lustenau bereits bis Sommer 2028 verlängert, um die kommende Bundesliga-Saison zu bestreiten. Im Vorrunden-Spiel gegen Amstetten hatte er den Aufstieg fixiert.

Read more »

Trainer-Knall! Guardiola steht kurz vor RücktrittTrainer-Knall in der englischen Premier League: Pep Guardiola steht offenbar kurz vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City!

Read more »

Co-Trainer traf und ein Feldspieler stand im TorIm Fan.at-Spiel der Runde zwischen SV Stans und SV Zell am Ziller ging es in der Gebietsliga Ost darum, wer den „Ausrutscher“ von Tabellenführer Bad ...

Read more »

Salzburg sucht neuen Trainer: Ex-Dortmunder Mike Tullberg auf der ListeNach der dritten ungeschlagenen Saison in Folge und dem enttäuschenden Saisonabschluss, sucht der FC Red Bull Salzburg nach einem neuen Trainer. Mike Tullberg vom FC Midtjylland ist laut 'Tipsbladet' auf der Liste des Liga-Dritten und soll auch Eintracht Frankfurt am Coach interessiert sein.

Read more »