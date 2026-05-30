Marilyn Monroes Leben: Ein harter Kampf für die Hollywood-Ikone

Die Geschichte von Marilyn Monroe ist ein Beispiel für die harten Umstände, unter denen viele Schauspielerinnen der Vergangenheit gearbeitet haben mussten. Von Heimen und Pflegefamilien bis hin zu Ehen mit berühmten Männern, Marilyn Monroes Leben war geprägt von Erfolgen und Misserfolgen.

Marilyn Monroe s Leben war ein harter Kampf für die Hollywood - Ikone . Sie wurde am 1. Juni 1926 in Los Angeles geboren und als Norma Jeane Mortenson getauft.

Ihre Mutter arbeitete als Filmeditorin, aber musste ihren Job aufgrund psychischer Probleme aufgeben und wurde in eine Klinik eingewiesen. Monroe verbrachte den Großteil ihrer Kindheit in Heimen und Pflegefamilien, die immer wieder wechselten. Sie lernte ihren Vater nie kennen. Mit 16 Jahren heiratete sie ihren Nachbarn Jimmy Dougherty, der später in die Handelsmarine ging.

Monroe arbeitete als Model und wurde durch Fotos in Armee-Zeitschriften bekannt. Sie wechselte ihre Agentur und wurde zu einer bekannten Schauspielerin. Monroe heiratete den Baseball-Spieler Joe DiMaggio und später den Dramatiker Arthur Miller. Ihr Leben war geprägt von Erfolgen und Misserfolgen, aber sie blieb bis zum Ende eine Ikone der Hollywood-Geschichte





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marilyn Monroe Hollywood Ikone Schauspielerin Biografie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin bricht ein: Darum geraten Kryptowährungen unter DruckDer Bitcoin ist auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gefallen. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Inflations- und Zinssorgen setzen den Kryptomarkt unter Druck.

Read more »

Dürre, Hitze, Sturzflut: „Super-El Niño“ macht das Leben heißer –...Matthias Auer ist seit 2008 Teil des Wirtschaftsressorts der „Presse“ und schreibt dort vor allem über Energie, Innovation und Klima(politik) sowie über deren Folgen für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit im Land. Er leitet das „Klima-Team“ im Haus und schreibt eine wöchentliche Kolumne in der „Presse am Sonntag“.

Read more »

Marilyn Monroe Marilyn Monroe liegt auf der Couch und spricht über Sex letzte GeheimnisseMarilyn Monroe Marilyn Monroe liegt auf der Couch und spricht über Sex letzte Geheimnisse

Read more »

Vom Leben auf der Straße zum ausgebildeten HelferDie Obdachlosenhilfe Neunerhaus hilft wohnungslosen Menschen wieder auf die Beine. Sie bildet mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien die „Peers“ ...

Read more »