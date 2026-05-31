Marilyn Monroe: Ikone und Pionierin

Marilyn Monroe, die Ikone des 20. Jahrhunderts, war viel mehr als nur ein Sexsymbol. Sie kämpfte gegen Studios und schrieb neue Regeln für Frauen in Hollywood. Ihr schauspielerisches Talent und ihre Rolle als Femme fatale prägten ihre Karriere. Sie wurde jedoch als traumatisiertes Opfer dargestellt und war zwischen dem Image des Superstars und ihrer Privatperson in Konflikt.

Norma Jeane Baker, besser bekannt als Marilyn Monroe , gilt als Ikone des 20. Jahrhunderts. Dass die Faszination mehr als 60 Jahre nach ihrem frühen Tod ungebrochen ist, liegt an der Vielschichtigkeit der Person und des Phänomens Monroe: Lange auf ihr Image als Sexsymbol reduziert, war sie zugleich Pionierin, die gegen Studios kämpfte, Hollywood s Regeln für Frauen neu schrieb – und als Intellektuelle unterschätzt wurde.

Am 1. Juni 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Die anhaltende Faszination für Monroe zeigt sich auch bei großen Galas und Preisverleihungen: Seit einigen Jahren ist Old-Hollywood-Glamour ein Dauertrend unter den Stars. Sydney Sweeney und Kim Kardashian trugen von Monroe inspirierte Looks, mitunter sogar Originalkleider.

Auch Addison Rae, Kylie Jenner und Sabrina Carpenter orientierten sich am ikonischen Style. Die Gen Z feiert Monroe nicht nur in TikTok-Schminktutorials: Unter dem Hashtag „Monroe Effect“ inszenieren sich junge Frauen wie Monroe – glamourös und selbstbewusst, aber zugleich verletzlich und authentisch. Zum Jubiläum sind zahlreiche Würdigungen erschienen. Der Prachtband „Marilyn Monroe 100“ (Prestel) vereint 250 Bilder von 60 Fotografen, darunter das legendäre Foto von Eve Arnold: Monroe bei der Lektüre von James Joyces „Ulysses“.

Werbefoto als Lorelei Lee in „Blondinen bevorzugt“ (1953), aufgenommen von John Florea, aus „Marilyn Monroe 100“. Als eine der größten Hollywood-Stars des 20. Jahrhunderts prägte Monroe nicht nur die Leinwand, sondern wurde selbst zum kulturellen Phänomen: Ihr schauspielerisches Talent, das sie hartnäckig durchsetzte, ihre Ehen mit Baseballstar Joe DiMaggio und Schriftsteller Arthur Miller, die Gerüchte um ihre Affären – und der bis heute nicht gänzlich geklärte Tod 1962 machten sie zur Legende.

Immer wieder – zuletzt im umstrittenen Netflix-Biopic „Blonde“ (2022), das Monroe primär als traumatisiertes Opfer inszenierte – wurde Monroe als zerrissene Persönlichkeit dargestellt: zwischen dem Image des Superstars und einer Privatperson, die zusehends von den Kehrseiten des Erfolgs gezeichnet war. Monroe, die sich aus schwierigsten Verhältnissen emporgearbeitet hatte, wurde zu Lebzeiten als Verkörperung des amerikanischen Traums inszeniert. Unter dem Hashtag „Monroe Effect“ inszenieren sich junge Frauen wie Monroe – glamourös und selbstbewusst, aber zugleich verletzlich und authentisch





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