Mariazellerbahn startet in die Sommersaison: Modernisierung abgeschlossen und Jubiläum gefeiert

Ab dem 1. Mai ist die Mariazellerbahn nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten wieder auf der gesamten Strecke unterwegs. Die Bauarbeiten, die bis zum 30. April andauerten, umfassten die Sanierung des Streckenabschnitts zwischen Weinburg und Kammerhof, inklusive der Haltestellen, sowie die Barrierefreiheit und technische Modernisierung. Die Sommersaison beginnt mit Panoramawagen, dem Erlebniszug Ötscherbär und dem Nostalgie-Dampfzug. Zudem wird das 115-jährige Jubiläum der Elektrifizierung der Mariazellerbahn am 30. und 31. Mai mit einem großen Bahnfest gefeiert.

Ab dem 1. Mai steht auf der Mariazellerbahn wieder der Genuss im Vordergrund, während die exklusiven Panoramawagen atemberaubende Ausblicke auf den amtierenden 'schönsten Platz Österreichs' bieten.

Die diesjährigen Frühjahrsbauarbeiten, die bis zum 30. April andauern, befinden sich in der finalen Phase und bereiten die über 115 Jahre alte eingleisige Schmalspurstrecke auf die kommende Saison vor. Ab dem 1. Mai wird die Mariazellerbahn mit all ihren touristischen Angeboten wieder auf der gesamten Strecke verkehren.

'Die Mariazellerbahn ist nicht nur der amtierende 'schönste Platz Österreichs', sondern vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs im Pielachtal. Um die Fahrt für Familien, Pendler und Schüler so sicher und bequem wie möglich zu gestalten, investieren wir kontinuierlich in die Modernisierung der Bahnstrecke. Dabei liegt der Fokus besonders auf der Barrierefreiheit, um das Angebot für alle Landsleute komfortabel zugänglich zu machen', erklärte NÖ Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FP).

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde der Streckenabschnitt zwischen Weinburg und Kammerhof, inklusive der Haltestellen, generalsaniert. Es wurde eine neue Gleislage mit Unterbau- und Entwässerungssanierung verlegt, neue Oberleitungsmastfundamente errichtet, zahlreiche Durchlässe und Eisenbahnkreuzungen erneuert oder saniert, Kabelwege angelegt und die bestehende Energie- und Signaltechnik an die Anforderungen des generalsanierten Streckenabschnitts angepasst. Die Haltestelle Weinburg wurde barrierefrei gestaltet, indem ein asphaltierter Randbahnsteig und neue Zugänge geschaffen wurden. Ein zusätzlicher Bahnsteigzugang wurde auf Höhe der Hans-Czettelstraße errichtet.

Die Radabstellanlage wurde erweitert, das Wartehaus und das Fahrgastinformationssystem wurden modernisiert. Der Bahnsteig wurde mit energiesparenden und insektenfreundlichen LED-Leuchten ausgestattet, und das Mülltrennsystem wurde erneuert. Die Haltestelle Kammerhof wurde ebenfalls barrierefrei ausgebaut, mit einem asphaltierten Randbahnsteig, neuen Zugängen und einem neuen Wartehaus. Der Vorplatz, die Bushaltestelle und die Parkflächen wurden neugestaltet, das Fahrgastinformationssystem modernisiert, das Mülltrennsystem erneuert und die Bahnsteigbeleuchtung auf energiesparende, insektenfreundliche LED-Leuchten umgestellt.

Die Strecke zwischen Ober-Grafendorf und Mariazell wird bis zum 30. April im Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient, um die notwendigen Restarbeiten abzuschließen.

'Unser Ziel ist es, die Auswirkungen auf unsere Fahrgäste trotz der umfangreichen Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten. Wir danken unseren Mitarbeitern und Partnern für ihr großes Engagement und die hervorragende Planungsleistung, die den termingerechten Abschluss der Modernisierungsarbeiten ermöglichen. Wir freuen uns auf eine großartige Sommersaison mit unseren Fahrgästen', betonen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Am 1.

Mai startet die Sommersaison auf der Mariazellerbahn: Die Panoramawagen und der Erlebniszug Ötscherbär sind an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis zum 1. November für die Gäste unterwegs. Der Nostalgie-Dampfzug, gezogen von der Dampflok Mh.6, beginnt am 10. Mai seine Saison 2026 und verkehrt an ausgewählten Terminen.

Der detaillierte Fahrplan ist unter www.mariazellerbahn.at verfügbar. 2026 jährt sich die Elektrifizierung der Mariazellerbahn zum 115. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums dreht sich am 30. und 31. Mai alles um die Geschichte und den Betrieb der Schmalspurbahn – von ihrer Entstehung über die Elektrifizierung bis in die Gegenwart.

Unter dem Motto 'Der Weg der Mariazellerbahn zur modernen Regionalbahn' erwartet die Gäste an drei Feststandorten – Ober-Grafendorf (Heizhaus Eisenbahnclub Mh.6), Kirchberg an der Pielach (Modellbahnmuseum 'Bahn im Bahnhof') und Laubenbachmühle (Betriebszentrum der Mariazellerbahn) – ein Rundum-Bahnerlebnis mit exklusiven Sonderfahrten mit Diesel-, Dampf- und Elektroloks, Fahrzeugpräsentationen, Führungen durch das Betriebszentrum und regionaler Kulinarik





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