Maria Thurnher kündigt Rücktritt an und legt Reformagenda für den ORF fest

Thurnher erklärt in einem Schreiben, dass sie in den letzten Monaten des Amtes die strukturellen Missstände des ORF aufarbeiten will, einen Transparenzbeirat etabliert hat und einen Planungs‑Summit für zukünftige Einsparungen vorbereitet.

Maria Thurnher hat in einem offenen Schreiben an alle Beschäftigten des ORF die Gründe für ihren bevorstehenden Rücktritt von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erläutert und gleichzeitig einen klaren Fahrplan für die nächsten Monate präsentiert.

Sie betont, dass ihr in den verbleibenden Tagen mehr Handlungsspielraum verbleibe, um langjährige Missstände zu bereinigen, die strukturellen Weichen neu zu stellen und das öffentliche Vertrauen in den ORF nachhaltig zu stärken. Dabei wolle sie nicht lukrativ nach kurzfristigen Erfolgen greifen, sondern konsequent und ohne Umschlüsse die notwendigen Reformen umsetzen.

"Ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist", schreibt die 63‑jährige Vorarlbergerin, die seit 1985 dem ORF verbunden ist und über Jahrzehnte hinweg als Moderatorin von ZiB2, Im Zentrum und den Sommergesprächen sowie später als Chefredakteurin von ORF III und Radiodirektorin große Bekanntheit erlangte. Thurnher übernahm im März nach dem Rücktritt von Roland Weißmann zunächst die vorläufige Geschäftsführung des ORF‑Generaldirektorats. Im April bestätigte der ORF‑Stiftungsrat sie mit 31 von 35 Stimmen als reguläre Chefin.

Schon damals kündigte sie an, in den acht Monaten an der Spitze die Weichen für einen besseren ORF stellen zu wollen. Zu den ersten Maßnahmen gehörte die Einrichtung eines Transparenzbeirats, dessen Aufgabe es sein soll, aktuelle Vorwürfe zu prüfen, Fehlverhalten aufzudecken und klare Konsequenzen zu formulieren.

Der Beirat wird noch vor dem Sommer einen umfassenden Bericht vorlegen, und Thurnher versichert, dass alle Empfehlungen, die in ihren Verantwortungsbereich fallen, umgesetzt werden - selbst wenn manche Entscheidungen "möglichweise wehtun" und Widerstand hervorrufen könnten. Im neuen Schreiben räumt Thurnher ein, dass ihr ein eigenes Bewerbungsinteresse an der Nachfolgeposition verlockend gewesen wäre, sie jedoch betont, dass es nicht um ihre Person, sondern um das Institut geht.

"Es wäre ein besonderer Abschluss meiner jahrzehntelangen Karriere im ORF gewesen, aber jetzt geht es nicht um mich, es geht um den ORF," betont sie. Sie appelliert an die Politik, den ORF nicht zum Spielball politischer Interessen zu machen, und erinnert daran, dass der öffentlich-rechtliche Sender unabhängig von staatlichen Zurufen bleiben müsse. Gleichzeitig erklärt sie, dass sie die kommende Generaldirektorin oder den kommenden Generaldirektor ab 2027 bestmöglich unterstützen und die Amtsübergabe ordnungsgemäß vorbereiten werde.

Für den Sommer plant sie, gemeinsam mit der zukünftigen Führung einen "Planungs‑Summit" einzuberufen, um zu erarbeiten, wie der ORF ab 2027 notwendige Einsparungen realisieren kann, ohne die Grundfesten des Unternehmens zu gefährden. Thurnher äußert sich auch zu den jüngsten Sparvorschlägen der Bundesregierung, die jährliche Einsparungen von 80 bis 90 Millionen Euro vorsehen. Sie warnt, dass solch tiefgreifende Kürzungen die Basis des ORF erschüttern würden. Trotzdem betont sie: "Bis zum 1.

Jänner wird nicht auf Pause gedrückt - im Gegenteil.

" Sie ruft die rund 13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auf, sich für die kommenden intensiven Monate zu mobilisieren. Das nächste halbe Jahr sei "arbeitsreich und intensiv", und sie werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der ORF wieder zu dem Sender werde, auf den das Publikum und sie selbst stolz sein können. In ihrem Appell schließt sie mit den Worten: "Wir werden wieder der ORF, den wir sein wollen, werden - stark, unabhängig und verlässlich.





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