Die Nachricht berichtet über die Gesundheitszustand von Margrethe von Dänemark, die nach einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert wurde. Sie wird für weitere Untersuchungen und Überwachung ins Krankenhaus gebracht.

Margrethe von Dänemark (86) liegt nach einem Herzinfarkt im Spital. Das teilt der Hof mit.

"Ihre Majestät Königin Margrethe wurde heute Nachmittag aufgrund eines Herzinfarkts ins Rigshospitalet eingeliefert", heißt es auf der Webseite des Palasts. Margrethe werde übers Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben, ließ Kommunikationschefin Nina Z. Munch-Perrin weiter wissen. Und fügt hinzu: "Ihre Majestät ist müde, aber guter Dinge. Das Königshaus wird bekanntgeben, sobald es Neuigkeiten gibt.

". Königin Margrethe hatte bereits in der Vergangenheit an gesundheitlichen Problemen gelitten. Schon seit Jahren leidet sie an chronischen Rückenschmerzen. Im Herbst 2024 wurde sie nach einem Sturz mehrere Tage im Krankenhaus behandelt.

Im Mai 2025 wurde sie vorsorglich wegen einer stärkeren Erkältung in die Klinik eingeliefert. Eisheilige 2026: So schützen Sie Ihre Pflanzen vor FrühjahrsfrostMit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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