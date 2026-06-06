Margaretner Jags vs. Fivers: Entscheidung im Handball-Finale live aus der Hollgasse

Im zweiten Spiel der Best-of-3-Finalserie der Handball Liga Austria empfangen die Margaretner Jags die Fivers in der ausverkauften Hollgasse. Nach einer spektakulären Aufholjagd wollen die Margaretner den Serienausgleich und den ersten Titel seit 2018. Die Fivers setzen auf ihre Comeback-Qualitäten und den frenetischen Heimsupport. Der Krimi um die Meisterschaft verspricht Höchstspannung.

Die Handball -Finalserie zwischen den Fivers und den Margaretner Jags erreicht ihren Höhepunkt. Nach dem ersten Finale , das die Margaretner Jags in Vöslau mit 35:33 gewannen und damit eine Serie von 13 Siegen in Folge aufstockten, kommt es am Samstag in der ausverkauften Hollgasse zum Rückspiel.

Die Margaretner, die in dieser Saison eine bemerkenswerte Aufholjagd von Platz zehn ins Playoff und bis ins Finale absolvierten, streben den ersten Meistertitel seit 2018 an. Trainer Peter Eckl und sein Team, um Spielmacher Fabio Schuh und Nachwuchshoffnung Matthias Rattensperger, hoffen auf den mitreißenden Support ihrer Fans im berüchtigten Hexenkessel Hollgasse, um den Serienausgleich zu erzwingen. Die Fivers, angeführt von Boss Tom Menzl, sind trotz der Auftaktniederlage optimistisch und setzen auf ihre bewährte Comeback-Stärke.

Allerdings müssen sie ihre Abschlussschwäche und möglicherweise die Torhüterposition verbessern. Bei den Margaretern kehrt der Publikumsliebling Leander Brenneis zurück, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft - die Fans hoffen auf eine Fortsetzung seiner Karriere, am besten mit dem Meistertitel. Im Fokus steht auch der erfahrene Schlussmann Florian Kaiper, der nach einem Jahr ohne Verein bei den Jags eine neue sportliche Heimat fand und nun plötzlich um den Titel spielt.

Der Showdown verspricht ein emotionsgeladenes Handball-Fest zu werden, das live im Stream auf sportkrone.at übertragen wird





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