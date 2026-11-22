Marco Rossi kehrt mit zwei Toren gegen Minnesota zurück. Die Vancouver Canucks gewinnen knapp 4:3 nach Verlängerung, während andere Österreicher wie Reinbacher und Kasper agieren.

Marco Rossi ist in bester Verfassung zurückgekehrt und hat die Vancouver Canucks mit einer herausragenden Leistung in die Nähe eines Sieges geführt. Der 25-jährige Center aus Vorarlberg erzielte zwei Tore gegen seinen ehemaligen Klub, die Minnesota Wild, und trug maßgeblich zum überraschenden 4:3-Sieg seiner Mannschaft bei. Die Entscheidung fiel jedoch erst im Penaltyschießen, in dem Jake DeBrusk den entscheidenden Treffer setzte. Rossi selbst wurde im Anschluss zur besten Spielerin bzw. zum besten Spieler des Spiels gewählt, was seine dominierende Rolle in diesem wichtigen Duell unterstrich.

Rossi beendet Scorerdurst gegen ehemaligen Arbeitgeber

Die Partie gegen die Minnesota Wild war lange Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit für die Canucks, die aktuell als Schlusslicht der NHL gelten. Im Gegensatz dazu waren die Wild zuvor fünf Spiele in Folge ungeschlagen und präsentierten sich als starker Gegner. Die Situation für Vancouver schien sich zu verschärfen, als die Wild in Führung gingen. Doch Rossi zeigte seine Klasse, indem er im Powerplay mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich zum 1:1 herstellte. Dieser Moment markierte nicht nur den Wendepunkt im Spielverlauf, sondern beendete auch eine durstige Phase für den Österreicher.

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Nur 83 Sekunden vor der regulären Spielzeit traf Rossi erneut und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung. Für den Center war dieser Doppelpack eine besondere Genugtuung, da er mit diesem Erfolg seine Durststrecke von sechs Spielen ohne Scorerpunkt effektiv beendete. Die Fähigkeit, in kritischen Momenten gegen den eigenen Ex-Klub zu treffen, unterstreicht nicht nur seine individuelle Qualität, sondern auch seine mentale Stärke. Die Canucks feierten damit ihren sechsten Saisonsieg, was jedoch die aktuelle Tabellenposition am Tabellenende nicht grundlegend verändert.

DeBrusk sichert Sieg und andere Österreicher im Einsatz

Während Rossi die Angriffsreihe anführte, überließ Jake DeBrusk die finale Entscheidung dem Penaltyschießen. Seine erfolgreiche Ausführung sicherte den knappierten Sieg gegen einen starken Gegner. Neben den großen Namen auf dem Eis waren auch andere österreichische Spieler aktiv, wobei die Ergebnisse unterschiedlich ausfielen. David Reinbacher, ebenfalls ein 22-Jähriger aus Vorarlberg, kehrte in die beste Eishockeyliga der Welt zurück. Nach einem kurzen Einsatz vor einem Monat und einer darauffolgenden Rücksendung ins Farmteam stand er wieder im Aufgebot der Montreal Canadiens.

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Leider konnte Reinbacher den 3:4-Niederlage seiner Mannschaft gegen Philadelphia nicht mehr abwenden. Sein Comeback auf dem Eis war dennoch ein wichtiger Schritt, um sich für weitere Einspiele in der NHL zu empfehlen. Der Verteidiger zeigte Präsenz und wollte mit diesem Auftritt deutlich machen, dass er zur höchsten Spielklasse gehört. Für den Abend war es weniger eine persönliche Statistikerweiterung, sondern vielmehr ein Zeichen der Rückkehr und des Vertrauens der Trainer in seine Fähigkeiten nach der kurzen Pause.

Kasper assistiert trotz langer Verletzungspause

Weniger erfreulich verlief der Abend für Marco Kasper, der für die Detroit Red Wings auflief. Der Kärntner steuerte beim 2:3-Niederlage der Red Wings gegen die New York Islanders immerhin einen Assist bei. Diese statistische Hilfe war umso wertvoller, da Kasper zuvor eineinhalbf Monate verletzt gefehlt hatte. Seine Rückkehr in die Aufstellung war somit ein wichtiger Meilenstein in seiner Genesung und Integration zurück in das Team.

Für die Red Wings bedeutete diese Niederlage bereits die siebte Pleite in den vergangenen acht Spielen, was die sportliche Lage der Mannschaft deutlich verschärft. Kasper hält nun bei zwei Scorerpunkten in dieser Saison und zeigt langsam wieder seine offensive Wirkung. Die anhaltende Talfahrt der Red Wings steht im Kontrast zu den positiven Entwicklungen bei den österreichischen Akteuren, die jeweils auf ihre Weise zur Gesamtsituation der Liga beitragen. Rossi bleibt dabei der Leuchtturm mit dem Doppelpack und der Wahl zum besten Spieler.

Ausblick auf die weitere NHL-Saison für die Österreicher

Blickt man auf die kommenden Spiele, bleibt die Situation bei den Vancouver Canucks ambivalent. Trotz des wichtigen Sieges gegen den Tabellenführer-Material sind sie weiterhin das Schlusslicht der Liga. Marco Rossi wird versuchen, diese Form zu stabilisieren und seine Scorerliste weiter zu füllen. Die Minnesota Wild hingegen müssen ihre Defensivprobleme lösen, um ihre zuvor dominante Serie fortzusetzen.

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Bei den Montreal Canadiens konzentriert sich David Reinbacher darauf, seinen Platz im Kader zu festigen. Nach dem langen Ausfall will er beweisen, dass er der NHL-Wert entspricht. Marco Kasper hofft bei den Detroit Red Wings, die offensive Schwäche des Teams mit weiteren Hilfen zu kompensieren. Die weitere Entwicklung der Saisone für alle drei österreichischen Spieler wird eng mit der Leistung ihrer jeweiligen Klubs verknüpft sein, da die NHL einen harten Wettbewerb ohne viel Raum für Fehler bietet.