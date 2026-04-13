Marco Odermatt im Sportpanorama: Einblicke in die Maschine und das Leben des Ski-Superstars

In einem offenen Gespräch im SRF-Sportpanorama gewährte Marco Odermatt tiefe Einblicke in seine körperliche Entwicklung, seine Trainingsmethoden und sein Privatleben. Moderator Paddy Kälin konfrontierte den Skirennfahrer mit ungewöhnlichen Fragen, die überraschende Antworten hervorbrachten.

So offen erlebt man den Ski-Superstar selten: Marco Odermatt war nach einer langen Saison zu Gast im SRF - Sport panorama – und dort wurde es plötzlich ziemlich persönlich. Moderator Paddy Kälin nahm den Ski-Dominator ins Kreuzverhör und stellte eine Frage, die man im Fernsehen nicht alle Tage hört. Ausgangspunkt war Odermatts körperliche Entwicklung. Seit seinem Weltcup-Debüt vor rund zehn Jahren hat sich der Schweizer vom talentierten Burschen zum absoluten Paradeathleten entwickelt.

'Aus einem fitten Marco Odermatt ist eine richtige Maschine geworden', schwärmte Kälin und spielte damit auf den enormen Kraftzuwachs des 28-Jährigen an. Odermatt selbst nahm den Ball locker auf und konterte mit einem Augenzwinkern: 'Vom Bub zu einem halb erwachsenen Mann, da sollte schon etwas gehen.' Doch damit gab sich der Moderator nicht zufrieden. Mit einem Grinsen schob Kälin nach und stellte schließlich die 'ganz indiskrete Frage': Wie viel wiegt der Dominator eigentlich? Im Ski-Zirkus wird immer wieder über das Gewicht von Speed-Spezialisten wie Dominik Paris oder Franjo von Allmen gesprochen - doch wie steht es um Odermatt? Der ließ sich nicht aus der Reserve locken. Ganz im Gegenteil: Der Gesamtweltcupsieger antwortete trocken und ehrlich: 'Etwa 91 Kilo', verriet er - und sorgte damit für einen kleinen Aha-Moment im Studio. Damit bringt Odermatt heute deutlich mehr auf die Waage als noch zu Beginn seiner Karriere. Der Grund ist klar: mehr Muskelmasse, mehr Stabilität, mehr Power. Faktoren, die im modernen Skisport entscheidend sind. Trotz seines Gewichts sieht sich Odermatt aber nicht als Schwergewicht im Feld. Mit einem Schmunzeln stellte er klar, dass er mit echten 'Brocken' wie Paris oder von Allmen nicht ganz mithalten könne. Die Unterhaltung im Sportpanorama bot aber weit mehr als nur eine Gewichtsoffenbarung. Kälin und Odermatt sprachen auch ausführlich über die vergangene Saison, die für den Schweizer Ausnahmeathleten erneut von Erfolg gekrönt war. Odermatt analysierte seine Leistungen, reflektierte über die Herausforderungen und gab Einblicke in seine Trainingsmethoden. Dabei wurde deutlich, wie akribisch und professionell der Skirennfahrer arbeitet, um an der Spitze zu bleiben. Die Diskussion beleuchtete auch die mentale Stärke, die Odermatt benötigt, um mit dem Druck und den Erwartungen umzugehen. Er sprach offen über die Bedeutung von Ruhepausen, die Notwendigkeit der Regeneration und die Wichtigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei wurde klar, dass hinter dem Erfolg des Skistars eine kluge Strategie und ein disziplinierter Ansatz stehen. Odermatt betonte mehrfach die Bedeutung seines Teams, das ihn unterstützt und ihm den Rücken freihält. Er dankte seinen Trainern, Betreuern und den vielen Helfern, ohne die er seine Erfolge nicht hätte feiern können. Die Gespräche zeigten, dass Odermatt nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch ein reflektierter und bodenständiger Mensch ist, der die Werte des Sports hochhält. Neben den sportlichen Aspekten gab die Sendung auch Einblicke in das Privatleben des Skistars. Odermatt erzählte von seinen Hobbys, seinen Interessen und wie er die freie Zeit außerhalb des Rennzirkus verbringt. Er sprach über seine Familie, seine Freunde und wie wichtig ihm ein ausgeglichenes Leben ist. Diese persönlichen Einblicke zeigten eine andere Seite des Sportlers, die ihn menschlicher und nahbarer machte. Die Zuschauer bekamen die Gelegenheit, den Menschen hinter der Sportikone kennenzulernen. Es wurde deutlich, dass Odermatt ein Leben führt, das weit mehr beinhaltet als nur Skifahren. Er zeigte, dass es möglich ist, im Spitzensport erfolgreich zu sein und gleichzeitig ein erfülltes Privatleben zu führen. Die Sendung war somit nicht nur eine Analyse der sportlichen Leistungen, sondern auch ein Portrait eines Athleten, der seine Erfolge mit Bescheidenheit und Dankbarkeit betrachtet. Die Ehrlichkeit und Offenheit von Odermatt machten die Sendung zu einem besonderen Erlebnis, das weit über die üblichen Sportberichte hinausging





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