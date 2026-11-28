Ski-Dominator Marco Odermatt startet mit 92 Kilogramm ins Speed-Saisonstart in Copper Mountain. Trainer diskutieren über das Dilemma zwischen Geschwindigkeit und Technik vor der Heim-WM.

Marco Odermatt bereitet sich mit einer bewussten Gewichtszunahme auf die Speed-Disziplinen der alpinen Ski-Weltcup-Saison vor. Der Schweizer Skirennfahrer wiegt aktuell neunundneunzig Kilogramm, was einer Zunahme von rund zwei Kilogramm seit dem Weltcupauftakt in Sölden entspricht. Diese physikalische Veränderung zielt darauf ab, die aerodynamische Effizienz und die Traktion in hohen Geschwindigkeitsphasen zu maximieren, birgt aber auch Risiken für seine Paradedisziplin, den Riesenslalom.

Physikalisches Dilemma zwischen Speed und Technik

Die aktuelle Körpermasse von neunundneunzig Kilogramm markiert eine signifikante Abweichung von den Leistungen in seiner besten technischen Form. Verglichen mit seinem Rekordgewicht von achtundachtzig Kilogramm in der Blütezeit seines Riesenslalom-Coachings vor drei bis vier Jahren, hat der fünfmalige Gesamtweltcupsieger deutlich an Masse gewonnen. Diese zusätzliche Last bietet in der Abfahrt und im Super-G Vorteile, da die Trägheit in den Gleitpassagen genutzt werden kann, um höhere Endgeschwindigkeiten zu erreichen.

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Demgegenüber steht die Herausforderung in technischen Disziplinen, wo Agilität entscheidend ist. Sein direkter Rivale Lucas Pinheiro Braathen bringt es auf gerade einmal achtzig Kilogramm, was ihm einen klaren Vorteil in Wendigkeit und Reaktionsfähigkeit auf engen Pisten verleiht. Matteo Joris, der Techniktrainer von Swiss-Ski, räumt ein, dass Marco Odermatt kilometerweise in einem Dilemma steckt. Er vertraut zwar auf die Fähigkeit, auch mit über neunzig Kilogramm Riesenslaloms zu gewinnen, warnt jedoch vor Schwierigkeiten an Hängen wie in Alta Badia oder Val-d'Isère.

Trainerteam spaltet sich bei Gewichtsstrategie

Innerhalb des Schweizer Trainerteams gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur aktuellen körperlichen Verfassung des Weltcupstars. Während Matteo Joris die Notwendigkeit eines höheren Gewichts für die Abfahrt betont, sieht sein Kollege Renzo Valsecchi die Situation gelassener. Valsecchi argumentiert, dass die zugelegten Kilos keine Fettmasse darstellen, sondern explosive Muskelsubstanz. Dieser Ansatz soll verhindern, dass Odermatt signifikant an Spritzigkeit einbüßt, was für enge Slalom-Strecken essenziell ist.

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Die strategische Planung ist stark auf die Heimbewertung ausgerichtet. Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft im vergangenen Januar konnte Franjo von Allmen trotz eines Gewichts von rund einhundert Kilogramm gegen den einhundertfünf Kilogramm schweren Italiener Dominik Paris triumphiere. Dieses Beispiel stützt die These, dass Masse bei entsprechender technischer Ausführung und starkem Pistenwiderstand von Vorteil sein kann. Die Entscheidung, das Gewicht bewusst zu erhöhen, dient somit der Optimierung für die spezifischen Bedingungen der kommenden Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana.

Ausfall von Trainingstagen in Copper Mountain

Neben der körperlichen Umstellung belastet die Trainingsvorbereitung vor dem ersten Super-G der Saison in Copper Mountain. Aufgrund einer im August erlittenen Muskelverletzung verpasste der amtierende Super-G-Weltmeister wertvolle Einheiten. Die spezifischen Bedingungen in Copper Mountain verschärfen das Problem, da der Haupthang zur Präparierung für die Weltcuprennen gesperrt ist. Normalerweise profitiert Odermatt von drei effizienten Tagen auf der Abfahrt, drei Top-Einheiten im Super-G und zwei starken Trainingstagen im Riesenslalom.

Diese ideale Struktur ist aktuell nicht gegeben, was die Anpassung an die neuen körperlichen Gegebenheiten erschwert. In der vergangenen Wintersaison war das Rennwochenende in Copper Mountain gemischt verlaufen. Trotz einer Grippeerkrankung siegte der mittlerweile vierundfünfzigfache Weltcupsieger im Super-G. Einen Tag später schied er jedoch im Riesenslalom aus, was Stefan Brennsteiner vom ÖSV als Sieger hervorbrachte. Die aktuelle Vorbereitung steht im Zeichen, diese technischen Schwächen trotz der physischen Umstellung und der fehlenden Pistenzeit zu minimieren.