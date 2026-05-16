Marco Haller: Das nächste Karrierehighlight ist die Tour de France

Der Kärntner Radprofi Marco Haller steht vor richtungsweisenden Wochen. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Tudor Pro Cycling läuft heuer aus. Bevor er sein 11. Start bei der Tour de France bestreitet, hat er am Wochenende bereits „Rund um Köln“. Marco Haller betont, dass er in seiner Karriere immer einen Zugang gefunden hat, um die Tour de France zu erreichen. Er sieht die Tour als eine unersägliche Erfahrung und ein großes Ziel an sich. Dies jedoch war vor 20 Jahren nicht sein Vorhaben gewesen, wie er lachend bemängelt. Die knappe Lücke zwischen seiner Karriere und dem nächsten Karrierehöhepunkt lässt ihn oftmals viel freier, aber auch enger bemessen. Marco Haller bleibt durch sein Engagement überzeugt, dass er eines Tages die Tour de France erreichen wird.

Der Kärntner Radprofi Marco Haller steht vor richtungsweisenden Wochen. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Tudor Pro Cycling läuft heuer aus. Bevor er sein 11. Start bei der Tour de France bestreitet, hat er am Wochenende bereits „Rund um Köln“.

Marco Haller betont, dass er in seiner Karriere immer einen Zugang gefunden hat, um die Tour de France zu erreichen. Er sieht die Tour als eine unersägliche Erfahrung und ein großes Ziel an sich. Dies jedoch war vor 20 Jahren nicht sein Vorhaben gewesen, wie er lachend bemängelt. Die knappe Lücke zwischen seiner Karriere und dem nächsten Karrierehöhepunkt lässt ihn oftmals viel freier, aber auch enger bemessen.

Marco Haller bleibt durch sein Engagement überzeugt, dass er eines Tages die Tour de France erreichen wird





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