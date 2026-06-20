Marco Bezzecchi ausgeschlossen: MotoGP-Rennen in Brünn ohne WM-Führenden

Marco Bezzecchi wird am Sonntag nicht beim MotoGP-Rennen in Brünn an den Start gehen. Die Rennleitung hat den Aprilia-Piloten wegen unsportlichen Verhaltens ausgeschlossen.

Marco Bezzecchi wird am Sonntag nicht beim MotoGP-Rennen in Brünn an den Start gehen. Die Rennleitung sprach gegen den WM-Führenden nach einem Vorfall im Anschluss an den Sprint am Samstag einen Ausschluss für den Grand Prix aus.

Der Aprilia-Pilot war wenige Runden vor Rennende in Kurve drei gestürzt und hatte das Sprint-Rennen damit vorzeitig beendet. Nach dem Unfall kam es abseits der Fernsehkameras zu einem Zwischenfall mit einem Streckenposten, der an der Bergung von Bezzecchis Motorrad beteiligt war. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Videos in sozialen Medien zeigen, wie Bezzecchi einen Marshal körperlich attackiert. Laut einer Mitteilung der Stewards habe der Italiener um 15:07 Uhr einen Streckenposten geschubst und geschlagen, während dieser sein Motorrad bergen wollte. Die Rennleitung wertete den Vorfall als unsportliches Verhalten und als Verstoß gegen Artikel 3.3.2.2 des MotoGP-Reglements. Als Konsequenz wurde Bezzecchi vom Großen Preis von Tschechien ausgeschlossen und darf am Hauptrennen am Sonntag nicht teilnehmen.

Gegen die Entscheidung kann innerhalb einer Stunde nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden. Ob Bezzecchi oder sein Team Aprilia von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, war zunächst nicht bekannt. Für den WM-Kampf könnte die Entscheidung weitreichende Folgen haben. Sollte der Ausschluss bestehen bleiben, würde Bezzecchi am Rennsonntag keine Punkte sammeln.

Sein Verfolger Jorge Martin, der vor dem Wochenende 15 Punkte Rückstand aufwies, könnte mit einem Podestplatz die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Auch weitere Fahrer im Titelrennen hätten die Möglichkeit, ihren Rückstand deutlich zu verkürzen. Eine Reaktion von Bezzecchi oder seinem Team Aprilia lag zunächst nicht vor. Ob gegen die Entscheidung Einspruch erhoben wird, bleibt abzuwarten





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