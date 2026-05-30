Marcia Lucas: Oscar-Preisträgerin und Star-Wars-Cutterin gestorben

Marcia Lucas, die legendäre Filmeditorin von Taxi Driver und Star Wars, ist im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben. Sie prägte den Filmschnitt mit emotionaler Intelligenz und erhielt 1978 den Oscar für ihre Arbeit an Star Wars. Ihr Einfluss auf die Filmgeschichte ist unvergessen.

Marcia Lucas , eine der einflussreichsten Filmeditorinnen ihrer Generation, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie das Branchenmagazin Variety unter Berufung auf ihren Familienanwalt berichtete, erlag sie Ende Mai einer Krebserkrankung.

Lucas, die mit bürgerlichem Namen Marcia Griffin hieß, hinterlässt ein unvergessliches filmisches Erbe, das von Martin Scorseses Taxi Driver bis zu George Lucas' Star Wars reicht. Ihre Arbeit war geprägt von einer außergewöhnlichen emotionalen Intelligenz und einem Gespür für Rhythmus und Humanität, wie es in der Mitteilung ihrer Familie hieß. Sie besaß die seltene Fähigkeit, die Wahrhaftigkeit einer Szene zu erkennen und ihr Herz, Momentum und Klarheit zu verleihen.

Die Filmbranche trauert um eine Pionierin, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass einige der bekanntesten Filme der 1970er Jahre zu Klassikern wurden. Ihre Karriere begann in den späten 1960er Jahren, als sie als Schnittassistentin arbeitete. Doch schnell machte sie sich einen Namen als Cutterin mit einem unverwechselbaren Stil. Sie war verantwortlich für den Schnitt von Martin Scorseses New York, New York und Taxi Driver.

Letzterer gilt als Meisterwerk des New Hollywood und wurde für seine innovative Erzählweise gefeiert. Ihre größte Herausforderung und ihr größter Triumph war jedoch der Schnitt von Star Wars: Eine neue Hoffnung. George Lucas, ihr damaliger Ehemann, hatte mit dem Rohmaterial des Films zu kämpfen und bat Marcia um Hilfe. Gemeinsam mit Richard Chew und Paul Hirsch gelang es ihr, aus dem chaotischen Filmmaterial einen kohärenten und fesselnden Science-Fiction-Epos zu formen.

Für diese Arbeit erhielt das Team 1978 den Oscar für den besten Schnitt. Doch ihr Einfluss ging weit über die Technik hinaus: Sie war es, die darauf bestand, dass Obi-Wan Kenobi im Todesstern stirbt, um der Geschichte mehr emotionale Tiefe zu verleihen. Auch der ikonische Kuss zwischen Luke Skywalker und Prinzessin Leia blieb nur dank ihrer Hartnäckigkeit im Film.

Nach Star Wars arbeitete Marcia Lucas weiterhin für Lucasfilm und war an den Fortsetzungen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter beteiligt. Trotz ihrer bedeutenden Beiträge zog sie sich nach der Scheidung von George Lucas 1983 weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück. In Interviews betonte sie stets, dass sie das Handwerk des Editierens liebe, weil sie die angeborene Fähigkeit besitze, gutes Material zu nehmen und es noch besser zu machen - und schlechtes Material zumindest passabel zu gestalten.

Diese Bescheidenheit und Leidenschaft machten sie zu einer Legende unter Filmschaffenden. Ihre Tochter Amanda Lucas, die einzige gemeinsame Tochter mit George Lucas, würdigte ihre Mutter als talentierte und mutige Frau. Die Nachricht von ihrem Tod löste in der Filmbranche große Trauer aus. Lucasfilm, die von George Lucas gegründete Produktionsfirma, schloss sich der Trauer an und betonte, dass Marcia Lucas als eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Unternehmens in Erinnerung bleiben wird. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die internationale Filmgemeinschaft





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