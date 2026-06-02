Marcia Lucas, Oscar-prämierte Filmeditorin der Star Wars-Trilogie, ist tot

Die renommierte US-Filmeditorin Marcia Lucas, maßgeblich am Erfolg der originalen Star Wars-Filme beteiligt, starb mit 80 Jahren nach einer Krebserkrankung. Sie gewann einen Oscar für den Schnitt von Star Wars: Eine neue Hoffnung und prägte auch Martin Scorseses Taxi Driver. Lucas lieferte entscheidende kreative Beiträge zur Handlung der Star Wars-Saga, darunter den Tod Obi-Wans und den Kuss zwischen Luke und Leia.

Sie war die Geheimwaffe hinter dem Erfolg der originalen Star Wars -Trilogie: Marcia Lucas , US- Filmeditorin und einstige Ehefrau von Regisseur George Lucas , ist Ende Mai verstorben.

Die 80-Jährige erlag einer Krebserkrankung. Für ihren Schnitt von Star Wars: Eine neue Hoffnung erhielt Lucas 1978 gemeinsam mit Richard Chew und Paul Hirsch einen Oscar. Doch ihre Arbeit ging weit über technisches Handwerk hinaus. Wie heise.de unter Berufung auf das Branchenmagazin Variety berichtet, kamen von Marcia Lucas entscheidende Impulse für die Filmhandlung.

Laut George Lucas und Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill war es ihre Idee, dass die Figur Obi-Wan Kenobi auf dem Todesstern stirbt. Auch die mystische Auflösung Obi-Wans und seine spätere Rückkehr als Geisterstimme gehen auf ihre Vorschläge zurück. Ebenso verdanken Fans ihr den inzwischen kultigen Kuss zwischen Luke und Prinzessin Leia - Marcia Lucas überzeugte die Macher, die Szene im Film zu belassen.

"Ich besitze die angeborene Fähigkeit, gutes Material zu nehmen und es noch besser zu machen - und schlechtes Material zu nehmen und es zumindest passabel zu gestalten", erklärte sie einst selbst ihre Arbeit. Neben Star Wars prägten ihre Schnitte auch Martin Scorseses Klassiker Taxi Driver und New York, New York. Mit George Lucas war sie von 1969 bis 1983 verheiratet, das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Lucasfilm schloss sich der internationalen Filmgemeinde in der Trauer an.

Die Familie würdigte ihre "seltene Fähigkeit, die Wahrhaftigkeit einer Szene ausfindig zu machen und Herz, Momentum und Klarheit auf die Leinwand zu bringen"





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