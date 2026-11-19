Marcel Hirscher startet nicht in Gurgl, konzentriert sich auf Van Deer. Das Unternehmen verzeichnet einen Riesentorlauf-Sieg durch Paula Moltzan trotz hoher Investitionen.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher wird am kommenden Sonntag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei seiner Heimpremiere im Slalom von Gurgl starten. Obwohl sich der 37-jährige Salzburger weiter intensiv an seinem großen Comeback in den Weltcup bereitet, wurde eine Rückkehr am Sonntag im heimischen Gurgl verworfen. Die Entscheidung steht im Einklang mit den aktuellen sportlichen Anforderungen und der regulatorischen Lage im Skisport.

Klare Absage für Slalom-Rückkehr in Gurgl

Es gab zuletzt Spekulationen über eine Teilnahme von Hirscher beim Slalom-Rennen in Gurgl, diese Hoffnungen wurden jedoch durch seine Vertretung enttäuscht. Der Geschäftsführer von Van Deer, Toni Giger, hatte zuvor bereits Zweifel an der Startsicherheit geäußert. Giger betonte, dass Hirscher für ein solches Auftreten noch nicht genügend Rennkilometer aufweisen würde. Die sportliche Hürde für eine Rückkehr bleibt somit aktuell sehr hoch, auch wenn Hirscher weiterhin an seiner physischen Verfassung arbeitet.

Also read ÖSV-Team für Slalom in Gurgl: Feller noch unklar, Damen mit Podest-Heimkommen

Intensive Mitarbeit bei der Materialentwicklung

Auch abseits der Piste engagiert sich Hirscher vollumfänglich für sein Unternehmen Van Deer. Toni Giger, der ehemalige Mastermind des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), erklärte gegenüber den Salzburger Nachrichten, wie ungewöhnlich intensiv die Beteiligung des Skistars ist. Hirscher testet jeden einzelnen Ski und jeden einzelnen Schuh persönlich, was laut Giger eine außergewöhnliche Performance darstellt. Seine jahrelange Erfahrung aus 67 Weltcigsiegen fließt direkt und unmittelbar in die Produktentwicklung ein, ohne dass er aktuell Wettkämpfe bestreitet.

Neue Wildcard-Regelung erschwert die Teilnahme

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die verzögerte Rückkehr ist die geänderte Wildcard-Regelung im Weltcup. Da Hirscher für die Niederlande an den Start geht, garantiert ihm diese Regelung vier Starts pro Disziplin. In den Fällen Slalom und Riesentorlauf darf er dabei stets mit der Startnummer 31 antreten. Das System ist dabei streng geregelt: Erfolgreiche Teilnahmen mit Punkterreichen sichern diese Startplätze, während Platzierungen außerhalb der Top 30 zu einem Abzug eines Starts führen. Diese Unsicherheit wirkt sich auf die Rennplanung aus.

Advertisement

Sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Belastung

Während die persönliche Rennkarriere von Hirscher auf Eis liegt, blüht das Geschäft von Van Deer sportlich auf. Bei der Weltcup-Premiere in Sölden feierte die US-Amerikanerin Paula Moltzan gleich mit ihrem ersten Rennen auf den neuen Skis einen triumphalen Sieg im Riesentorlauf. Giger gestand ein, dass dieser Erfolg unerwartet kam. Parallel dazu setzt die Marke im Skispringen auf namhafte Athleten wie Daniel Tschofenig, Andreas Wellinger und ÖSV-Star Stefan Kraft, die ebenfalls auf Van Deer-Material vertrauen.

Finanzielle Bilanz trotz positiver Entwicklung

Die wirtschaftliche Seite des Unternehmens zeigt ein komplexes Bild. Ein Jahr nach der Eröffnung der neuen Firmenzentrale in Scheffau beschreibt Giger die Entwicklung als positiv, verweist jedoch gleichzeitig auf einen prognostizierten Bilanzverlust von 18 Millionen Euro bis Ende 2025. Die hohen Anfangsinvestitionen belasten die Kassen. Giger erklärte, dass Maschinen in der Skiproduktion nahezu so viel kosten wie im Flugzeugbau. Details zur genauen Anzahl produzierter Ski hält das Unternehmen weiterhin geheim.