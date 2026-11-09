Marcel Hirscher Comeback Gurgl: 22. November Slalom-Weltcup und FIS-Regelung

Marcel Hirscher plant laut Medienberichten sein Comeback am 22. November in Gurgl. Neue FIS-Regeln und das Training in Hochfügen und Gurgl deuten auf die Rückkehr des 67-fachen Weltcupsiegers hin.

Die Spekulationen um die Rückkehr von Marcel Hirscher ins alpine Skiweltcup-Feld erhalten durch neue Trainingsberichte und die bevorstehende Saisonkalenderplanung deutliche Nahrung. Der 37-jährige österreichische Skisportler absolvierte in den letzten Wochen Slalom-Einheiten in den Orten Hochfügen und Gurgl. Dabei trainierte er direkt Seite an Seite mit den Läufern des Österreichischen Skiverbandes ( ÖSV). Diese öffentlichen Trainingseinheiten wurden von Hirscher selbst auf Instagram geteilt und als klares Lebenszeichen des 67-fachen Weltcupsiegers gewertet, der seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2024 keine Weltcuprennen mehr bestritten hat.

Trainingsorte Hochfügen und Gurgl als Indikator

Ein entscheidendes Detail bei den jüngsten Trainingsaufzeichnungen ist der Ort Gurgl. Dort fuhr der Ski-Superstar auf genau jener Piste, auf der am 22. November der nächste Weltcup-Slalom stattfinden wird. Hirscher bezeichnete die Übungseinheiten als "Back bending gates", was auf die technische Natur der Slalomstangen hindeutet. Die niederländische Sportmedienplattform Snowpost analysiert diese Entwicklung und stuft einen Start in Gurgl am 22. November als die wahrscheinlichste Variante für das Comeback ein. Demnach würde Hirscher den Slalom in Levi am 15. November auslassen, was seine Vorbereitung auf die spezifischen Bedingungen in Gurgl unterstreicht. Eine offizielle Bestätigung seitens der FIS oder des ÖSV fehlt jedoch bisher.

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Symbolik des Ortes Gurgl nach Kreuzbandriss

Ein Comeback in Gurgl hätte für Marcel Hirscher eine besondere symbolische Kraft, da es an jenem Ort stattfand, wo seine aktive Weltcup-Laufbahn im November 2024 ihr abruptes Ende fand. Im November 2024 bestritt er dort sein letztes Weltcuprennen. Als 46. des ersten Durchgangs verpasste er damals die Qualifikation für das Finale. Wenig später riss er sich bei einem Training auf der Reiteralm das Kreuzband, was ihn monatelang pausieren ließ. Die Wahl des Austragungsortes für die Rückkehr ist daher nicht nur sportlicher Natur, sondern auch psychologisch hoch relevant. Es geht um die Konfrontation mit dem Ort des Rückschlags und den direkten Beweis der physischen Genesung.

Neue FIS Regeln beeinflussen Startstrategie

Hinter dem möglichen Comeback-Poker steht eine strukturelle Veränderung der internationalen Skiregeln, die für Hirscher eine erhebliche Rolle spielt. Die Internationale Skiverbände (FIS) haben die Regelung für Wildcard-Starts für zurückkehrende Athleten verschärft. Statt wie früher zur Verfügung stehender 20 Wildcard-Starts stehen Hirscher in dieser Saison nur noch vier pro Disziplin zur Verfügung. Diese restriktive Regelung bedeutet, dass jeder Start sorgfältig kalkuliert werden muss, da Fehlstarts schnell zur Erschöpfung des Kontingents führen können.

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Die neue Regelung sieht vor, dass Hirscher unmittelbar nach den besten 30 mit Startnummer 31 ins Rennen gehen darf. Der entscheidende Mechanismus hierbei ist die Konditionalität: Verpasst Hirscher die Top 30 im Rennergebnis, verliert er eine seiner begrenzten Wildcards. Schafft er den Sprung unter die besten 30, bleibt sein Startkontingent für die weiteren Wettbewerbe erhalten. Dieser Druck macht den Einsatz in Levi am 15. November wahrscheinlich unrentabel, da ein Nicht-Erreichen der Top 30 dort wertvolle Startrechte für Gurgl kosten würde. Gurgl bietet daher die Chance, sofort mit einer hohen Platzierung die regulären Qualifikationskriterien zu erfüllen und die Wildcards zu schonen.

Vorbereitung und Rückstände zur Konkurrenz

Marcel Hirscher selbst äußerte nach dem ausgelassenen Saisonauftakt in Sölden eine realistische Einschätzung seiner körperlichen Verfassung. Er hatte erklärt, dass ihm noch Trainingskilometer fehlen und die technischen sowie physischen Rückstände auf die aktuelle Konkurrenz zu groß seien, um sofort auf einem Spitzenplatz zu konkurrenzieren. Diese Einschätzung erklärt auch die strategische Entscheidung, die Slalom-Einheiten in Hochfügen und Gurgl zu priorisieren. Das Training auf der zukünftigen Weltcup-Piste dient dazu, die spezifischen Pistenbedingungen zu adaptieren, die er während seiner langen Verletzungspause nicht live erfahren konnte.

Die Kombination aus den geteilten Trainingsbildern, der strategischen Auslassung des Rennens in Levi und den neuen FIS-Richtlinien deutet stark auf eine gezielte Planung hin. Alle Indikatoren weisen auf das Datum des 22. November als Startpunkt für die Rückkehr in den Weltcup hin. Die Athleten des ÖSV werden Hirscher dabei unterstützen, die notwendige Geschwindigkeit und Sicherheit auf der Piste zurückzugewinnen. Ob die physische Genesung des Kreuzbandrisses aus Dezember 2024 die Intensität der neuen Generation von Slalom-Experten erreicht, wird sich im Rennen am 22. November zeigen. Bis dahin bleibt Marcel Hirscher eine der spannendsten Figuren im internationalen Wintersport.