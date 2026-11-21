Marc Marquez steht in Portimão vor dem möglichen achten MotoGP-Titel und dem Rekord. Ein Sieg gegen Rossi und vor Doohan zeichnet sich ab, während Ducati knapp vor Aprilia liegt.

Marc Marquez gewinnt seinen achten MotoGP-Titel und überholt den Rekordhalter Valentino Rossi. Der Spanier hat vor seinem ersten Verfolger Jorge Martin 60 Punkte Vorsprung. Gegen Marco Bezzecchi beträgt der Abstand bereits 74 Zähler. Mit seiner achten Krone wird Marquez alleiniger Rekordhalter in der Königsklasse. Insgesamt wäre es seine zehnte Weltmeisterschaft.

Rekorde und Statistiken

Ein Sieg fehlt Marquez in Portimão noch in seiner Statistik. Der Ducati-Pilot hat auf dem Autódromo Internacional do Algarve bisher noch nicht gewonnen. Sollte er am Sonntag gewinnen, hat Marquez auf 23 verschiedenen Rennstrecken triumphiert. Damit holt er zu Valentino Rossi auf. Mick Doohan kommt auf 24 verschiedene WM-Circuits. Die vergangenen Sieger in Portimão waren Marco Bezzecchi und Jorge Martin.

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Szenarien für den Titelgewinn

Marc Marquez sichert sich den WM-Titel bereits nach dem Sprint unter bestimmten Bedingungen. Er wird Dritter und Jorge Martin kommt nicht unter die ersten vier. Marquez wird Fünfter und Jorge Martin kommt nicht unter die ersten sechs. Marquez wird Siebter und Jorge Martin kommt nicht unter die ersten acht. Für Marco Bezzecchi ist die Ausgangslage um einiges schwieriger. Kommt Marquez im Sprint in die Punkteränge, ist der WM-Traum des Aprilia-Piloten vorbei.

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Konkurrenz und Konstrukteurswertung

Marc Marquez gewinnt seinen achten MotoGP-Titel und überholt den Rekordhalter Valentino Rossi. Von 102 Punkten Rückstand zum Rekordtitel zeigt wie schnell sich die WM drehen kann. Nach Mugello hatte Marco Bezzecchi noch einen Vorsprung von 102 Punkten auf Marquez. Dreizehn Rennwochenenden später ist Marquez der klare WM-Leader. Nun fehlt Marquez nur noch der letzte Schritt zum achten MotoGP-Titel.

Weitere Titelkämpfe

Neben der Fahrer-WM ist auch die Konstrukteurswertung noch offen. Ducati führt dort lediglich acht Punkte vor Aprila. Für Marquez könnte Portimão damit zum Wochenende seines nächsten großen Meilensteins werden. Bereits am Samstag hat er die Chance, sich vorzeitig zum Rekordweltmeister zu krönen.