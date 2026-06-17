Marc Janko als Reporter bei der WM: "Ich bleibe, solange Österreich im Turnier ist"

Ex-Nationalstürmer Marc Janko begleitet als ServusTV-Reporter die österreichische Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft. Der 39-Jährige spricht über Turnierfavoriten, Ralf Rangnicks System und die aktuelle Stürmerlage.

Marc Janko erzielte 28 Tore für die österreich ische Nationalmannschaft. Nun reist der ehemalige Stürmer star als Reporter für ServusTV und begleitet das Team zu jedem Spiel der Weltmeisterschaft.

"Ich bleibe so lange hier, wie Österreich im Turnier ist. Ich hoffe, das ist noch lange", sagt er im Interview mit "Heute". Als Favoriten auf den Titel nennt Janko Frankreich und Spanien, trotz des überraschenden Ausrutschers der Spanier gegen Kap Verde.

"Kommen wir weiter, sollten wir uns die Spanier ersparen. Sie sind technisch besser als wir, haben mehr Übersicht. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie das am Feld dann wehtun kann.

" Janko ist überzeugt, dass Ralf Rangnicks Rückkehr als Teamchef positiv für den österreichischen Fußball ist. "Er hat mit seinem System den Fußball revolutioniert. Der zweite Ball wurde unter ihm zum Spielmacher. Mit der hohen Intensität war er ein Vorreiter.

Diese Geschichte ist aber irgendwann auserzählt. Wir sollten uns in Zukunft dem Spiel mit dem Ball zuwenden.

" Janko weiter: "Rangnick traue ich das zu. Er will wirklich etwas bewegen in diesem Land. Er denkt groß und will hier etwas hinterlassen.

" Der Ex-Stürmer selbst kickt nicht mehr auf dem Fußballplatz, sondern spielt viel Padel. "Es hat sich seit mir nichts geändert. Am Stürmer wird Druck abgeladen. Trifft er nicht, gibt es Raunzereien.

Zuletzt war es aber ruhiger", bemerkt er zur aktuellen Stimmung im Team. Mit Marko Arnautovic ("Die Gegner fürchten ihn"), Michael Gregoritsch ("Ein positiver Faktor im Team") und Sasa Kalajdzic ("Hat mich beeindruckt") sei Österreich gut aufgestellt: "Kalajdzic hat viel mehr Facetten als ich zu meiner Zeit.





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