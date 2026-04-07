Marathon-Absage: Wenn die Gesundheit Vorrang hat

Ein Erfahrungsbericht über die Absage beim Vienna City Marathon aufgrund einer Erkältung und die Wichtigkeit der Gesundheit beim Sport. Der Autor teilt seine persönliche Erfahrung, wie er trotz monatelanger Vorbereitung und dem Wunsch nach Teilnahme aufgrund einer Erkrankung seinen Start absagen musste. Er beleuchtet die Risiken, die mit zu frühem Sporttreiben nach einer Erkrankung einhergehen, insbesondere das Risiko einer Herzmuskelentzündung. Der Artikel dient als Mahnung, auf die Signale des Körpers zu hören und der Gesundheit Vorrang zu geben.

Ich und ein Freund vor dem Start beim VCM im September 2021. Die dieswöchige Laufgeschichte wird etwas persönlicher. Normalerweise spreche ich an dieser Stelle mit Experten (in Zukunft kommen auch mehr Frauen zu Wort) oder informiere Sie über Laufgruppen und Bewerbe. Heute will ich Ihnen aber erzählen, warum ich am Sonntag, den 19. April, nicht beim Vienna City Marathon an den Start gehe. Bis vor einem Monat lief eigentlich alles nach Plan.

Ich hatte mich schon im Juni angemeldet – denn Earlybirds bekommen günstigere Tickets – und begann im September mit dem Vorbereitungstraining. Ich wollte die 21 Kilometer in unter 1 Stunde und 50 Minuten laufen, und zwar ohne mich beim Wettbewerb zu verausgaben (das ist mir schon einmal passiert). Im Februar lief ich 19 Kilometer in 1 Stunde und 40 Minuten, es schien, als wäre mein Ziel greifbar. Doch dann wurde ich krank. Erst war es nur ein Schnupfen. In Woche zwei kam der Husten hinzu. Ich habe mein Lauftraining für zwei Wochen gegen Yoga getauscht. An einem Sonntag ging es mir dann wieder einigermaßen gut, dachte ich zumindest. Am nächsten Morgen ging ich – das leichte Halskratzen ignorierend – laufen. Aber ich kam nicht weit. Nach Kilometer sechs war mein Puls auf 170. Ich blieb stehen und ging nach Hause. Mein Körper war wohl doch noch nicht bereit. Und er ist es noch immer nicht. Mein Ruhepuls ist nach wie vor leicht erhöht und meine Herzfrequenz steigt bei der kleinsten Belastung deutlich schneller und höher als zuvor. Die ersten Tests auf eine Herzmuskelentzündung waren zum Glück negativ. Aber 5 Kilometer zu laufen, geschweige denn 21, hört sich undenkbar an. Nicht einmal Yoga lässt mein Puls derzeit noch zu. Ich erzähle Ihnen das nicht, weil ich Mitleid will. Im Gegenteil, ich bin selbst Schuld. Ich hätte erst meinen Ruhepuls checken sollen, bevor ich an jenem Montag laufen ging. Dann hätte ich gesehen, dass er mehrere Schläge über meinem Normalwert lag. Es war dumm, das nicht zu tun (lesen Sie ein Interview mit Sportwissenschafter Manfred Winkler über die richtige Herzfrequenz beim Sport und wann Sie lieber eine Pause einlegen sollten). Ich schreibe diesen Text, weil ich glaube, dass es vielen Hobby-Sportlerinnen und -Sportlern ähnlich geht. Man trainiert monatelang und will sich von einer kleinen Erkältung den Erfolg nicht zunichtemachen lassen. Nur macht man damit noch viel mehr kaputt. Meine Kardiologin sagte mir vorige Woche: Mit Husten oder Halskratzen sollte man keinesfalls Sport treiben (bei leichtem Schnupfen, wenn nur die Nase betroffen ist, sei wenig intensives Training mit niedrigem Puls okay). Denn wer mit einer Virusinfektion laufen geht oder Gewichte hebt, riskiert eine Entzündung des Herzmuskels. Und mit einer Myokarditis ist man monatelang außer Gefecht gesetzt. Also warten Sie lieber ein, zwei Tage, auch wenn Sie sich wieder fit fühlen. Mir war das eine Lehre. Der Wunsch, beim Marathon zu starten, war groß. Das monatelange Training, die Vorfreude – all das sollte nicht umsonst gewesen sein. Doch die Gesundheit geht vor. Nach einer Erkältung, die sich mit Husten und erhöhter Herzfrequenz bemerkbar machte, musste ich meinen Start beim Vienna City Marathon absagen. Die Erfahrung zeigt, dass der Körper Zeit zur Erholung benötigt, bevor man wieder in das volle Training einsteigt. Die Gefahr einer Herzmuskelentzündung ist bei unzureichender Ausheilung hoch. Deshalb ist es wichtig, auf die Signale des Körpers zu hören und sich im Zweifelsfall eine Auszeit zu gönnen. Die Gesundheit hat oberste Priorität. Eine Überanstrengung kann langfristige Schäden nach sich ziehen. Es ist essentiell, die Warnsignale des Körpers zu respektieren und nicht gegen ihn zu arbeiten. Auch wenn der Ehrgeiz groß ist, sollte man stets das Wohlbefinden in den Vordergrund stellen





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