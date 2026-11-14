Manuel Strolz gewinnt ÖSV-Qualifikation für Slalom-Start in Levi

Manuel Strolz sichert sich den Startplatz bei der internen Qualifikation. Das Österreichische Team startet mit acht Läufern zur neuen Saison.

Manuel Strolz hat sich den Startplatz für den Slalom-Auftakt in Levi gesichert. Der 34-jährige Doppelolympiasieger aus Warth setzte sich bei der internen Qualifikation des Österreichischen Skiverbands ( ÖSV) in Sölden als Schnellster durch. Damit bestätigt er seine hohe Form zur Eröffnung der neuen Rennsaison.

Zusammen mit Strolz haben sich auch Simon Rueland und Oscar Heine für den Saisonstart in Finnland qualifiziert. Das österreichische Aufgebot umfasst insgesamt acht Läufer für den Slalom-Weltcup. Strolz, Rueland und Heine sind die direkten Gewinner der internen Prüfung.

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ÖSV-Team erweitert und ersetzt Verletzte

Neben den drei Siegern der Qualifikation starten auch Fabio Gstrein, Michael Matt, Dominik Raschner und Joshua Sturm für Österreich. Diese Athleten runden das Feld der acht Teilnehmer ab, die das Team in Levi vertreten werden.

Adrian Pertl rückt im Kader für Manuel Feller nach. Der Tiroler muss aufgrund von Rückenproblemen und einem Trainingsrückstand auf den Saisonauftakt verzichten. Sein geplantes Comeback ist für den Heimslalom in Gurgl vorgesehen. Pertl übernimmt somit die Lücke, die Feller hinterlässt.

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Gstrein als Topfavorit für Spitzenergebnisse

Im österreichischen Team richtet sich der Blick vor allem auf Fabio Gstrein. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2026 gehört zu den stärksten ÖSV-Slalomläufern. Erzielt er gleich zum Saisonbeginn ein Spitzenergebnis, würde dies das Vertrauen in die neue Saison stärken.

Gstreins Performance wird im Feld der internationalen Konkurrenz eine Schlüsselrolle spielen. Seine Erfahrung und aktuelle Form machen ihn zu einem der Hauptakteure, auf die das österreichische Management die höchsten Erwartungen richtet.

Internationale Favoriten in Levi nominiert

Atle Lie McGrath und Lucas Pinheiro Braathen zählen zu den heißesten Sieganwärtern in Levi. Der norwegische Läufer McGrath sicherte sich in der vergangenen Saison die kleine Kristallkugel im Slalom. Damit hat er seine Dominanz in der Disziplin unter Beweis gestellt.

Lucas Pinheiro Braathen, der für Brasilien startet, triumphierte bereits im Vorjahr in Levi. Seine Erfahrung mit der Strecke macht ihn zu einem besonders gefährlichen Gegner für das österreichische Team bei der diesjährigen Eröffnung.

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Erweiterter Favoritenkreis um europäische Stars

Zum erweiterten Favoritenkreis gehören auch der französische Olympiasieger Clément Noël. Seine technische Präzision macht ihn zu einer ständigen Bedrohung für die Führungsspitze des Weltcups.

Der Schweizer Loïc Meillard und der Norweger Henrik Kristoffersen runden den Kreis der topfavorisierten Läufer ab. Alle genannten Athleten verfügen über die notwendige Erfahrung, um den Slalom-Auftakt in Levi zu dominieren. Das Rennen verspricht daher einen engen und spannenden Start in die neue Saison.