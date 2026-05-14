Manuel Neuer könnte WM-Comeback wagen

Nachdem lange spekuliert wurde, ob Manuel Neuer bei der nächsten WM mitmacht, scheint es nun eine realistische Option zu geben. Der Bayern-Torwart steht auf der vorläufigen DFB-Kaderliste, die Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der FIFA gemeldet hat.

Fährt Manuel Neuer doch noch einmal zu einer Fußball-WM? Das große Sensations- Comeback nimmt offenbar konkrete Formen an, wie mehrere deutsche Medien berichten. Demnach steht der Bayern-Torwart auf der vorläufigen Kaderliste, die DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der FIFA gemeldet hat.

Wenige Wochen vor dem Start der WM sorgt ein Thema in Deutschland für große Aufregung. Schon länger wurde über ein DFB-Comeback von Manuel Neuer spekuliert, immer wieder wurden entsprechende Meldungen dementiert – doch nun soll es eine realistische Option sein! Denn wie zuerst der "kicker" berichtete hatte, wurde nun von Sky und "Bild" ebenfalls bestätigt: Neuer steht im vorläufigen 55-Mann-Kader, den Bundestrainer Nagelsmann am Montag der FIFA gemeldet hat.

Ein Comeback des Bayern-Keepers bei der WM ist also mehr als bloßes Wunschdenken vieler Deutschland-Fans. Der Torwart, der seinen Vertrag bei Bayern München in Kürze wohl um ein weiteres Jahr verlängern wird, könnte durchaus eine weitere WM in Angriff nehmen. Aktuell ist Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann im DFB-Tor gesetzt – allerdings wurden immer wieder Stimmen laut, die ein Neuer-Comeback forderten, wenn sich Deutschland wirklich Chancen auf den Titel machen möchte.

Zuletzt hatte sich Nagelsmann angeblich mit Neuer ausgetauscht und dabei über ein mögliches Comeback gesprochen. Eine finale Entscheidung, ob Neuer mit zur WM fährt, soll laut Sky schon in Kürze fallen. Spätestens nach der DFB-Kaderberufung am 21. Mai herrscht aber sowieso Klarheit





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