Manuel Neuer: Comeback in DFB-Auswahl möglich?

Nach monatelangen Spekulationen könnte Manuel Neuer, der Weltmeister und einstiger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, nun tatsächlich in die DFB-Auswahl zurückkehren. Das berichtet der kicker.

Es wäre eine völlig überraschende, spektakuläre Rolle rückwärts aller Beteiligter: Entgegen monatelanger Dementi könnte der frühere Weltmeister Manuel Neuer nun angeblich doch ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern.

Das berichtet jedenfalls der kicker. Demnachmehrern sichdie Anzeichen auf eine Rückkehr des einstigen Kapitäns in die DFB-Auswahl zur WM im Sommer. Das Thema wurde und wirdintern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen hin darstellen mag. Und weiter: Auch bei Neuers Klub FC Bayernist man sich dessen bewusst.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Neuer hatten sich zu einem möglichen Comeback des nach der Heim-EM 2024 zurückgetretenen Torhüters stets glaubhaft abwehrend geäußert. Erst kürzlich sagte der Bundestrainer: Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren. Neuer selbst hatte Anfang April betont: Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen. (...

) Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern. Auch Oliver Baumann, der von Nagelsmann als Vertreter des verletzten Neuer-Nachfolgers Marc-André ter Stegen zur Nummer eins für die WM erklärt worden war, hatte wiederholt genervt auf das Thema reagiert. Jeder hat seinen Senf dazugegeben, meinte er. Nagelsmann wird seinen WM-Kader am 21.

Mai in Frankfurt bekanntgeben. Bereits am Montag musste er eine erste, 55 Namen umfassende Liste mit mindestens fünf Torhütern beim Weltverband FIFA melden. Laut kickerdarf man davon ausgehen, dass Neuers Name ebenso darauf steht wie der von Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Neuers Bayern-Erbe Jonas Urbig. Zumindest Nübel wird Nagelsmann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Finale noch einmal im Stadion beobachten.

Der Bundestrainer hat sich für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Nübels VfB Stuttgart angekündigt. Danach wird er im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast sein. Dort hatte er im Dezember 2023 schon einmal ein überraschendes Comeback zumindest alsinteressanten Gedanken bezeichnet: Das von Toni Kroos, der für die Heim-EM wenige Monate später dann tatsächlich zurückkam





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