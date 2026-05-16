Manuel Neuer: App half bei Vertragsverlängerung bis 2027

Manuel Neuer, Weltmeister und Bayern-Keeper, hat sich die Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern alles andere als leicht gemacht. Er hat dabei technische Hilfe in Anspruch genommen und eine App heruntergeladen, um seinen Zustand regelmäßig zu dokumentieren.

Manuel Neuer machte sich die Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern alles andere als leicht. Der Weltmeister verriet nun, dass ihm dabei ausgerechnet eine App half.

Gegenüber Vereinsmedien sprach der Bayern-Keeper offen über seine Vertragsverlängerung bis 2027 und erklärte, dass die Entscheidung erst spät gefallen sei.

"Dass ich weitermachen will, habe ich vor zwei Wochen zu hundert Prozent gewusst," schilderte Neuer. "Bereits vor ein paar Wochen hatte ich aber schon eine Tendenz, dass es weitergeht. Wir hatten dann nur so wichtige Spiele, die hatten meine Priorität.

" Auch zwei Muskelfaserrisse in der linken Wade im Februar und März hätten den Entscheidungsprozess beeinflusst. "Meine Entscheidung hat ein bisschen gedauert – ich wollte mir hier einfach wirklich Zeit nehmen, weil es eine sehr wichtige Entscheidung zunächst für mich, aber natürlich auch für den Verein und für unsere Mannschaft ist. Jetzt bin ich überzeugt: Das ist die richtige Entscheidung," erklärte Neuer. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das Team.

"Es freut mich sehr, dass auch die Mannschaft wollte, dass ich noch ein Jahr dranhänge. Ich habe immer diesen Rückhalt gespürt. Das ist für mich eine schöne Bestätigung.

" Besonders hob Neuer die Zusammenarbeit im Torwart-Team mit Jonas Urbig und Sven Ulreich hervor. "Wir verstehen uns sehr gut auf dem Platz – und außerhalb sowieso. Wir arbeiten füreinander," sagte Neuer.

"Wir treffen uns nach jedem Training, reden, coachen uns, versuchen einander zu helfen. Ulle und ich begleiten Jonas in seinem Reifeprozess und bereiten ihn auf die Zukunft vor.

" Besonders kurios: Bei der Entscheidung über seine Zukunft setzte Neuer auf technische Hilfe. "Ich habe mir eine App runtergeladen, ähnlich wie diese Bewertungen auf einer Raststätte mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün," verriet die Bayern-Ikone. Dort dokumentierte Neuer regelmäßig seinen Zustand: "Dann habe ich jedes Mal angekreuzt: Trainingsleistung, Spielleistung, wie ich mich fühle, ob ich glücklich bin. Das war wie eine Art Tagebuch und ich muss sagen, dass am Ende 90 Prozent auf Grün stand.

" Es sei dann "keine reine Bauchentscheidung" mehr für ihn gewesen, betonte Neuer, "sondern wirklich eine lange Strecke, über die ich viele Informationen gesammelt habe. Klar, kleine Verletzungen gehören im Profifußball dazu, die haben aber keine große Rolle gespielt. Ich habe immer gut trainiert und gute Leistungen gezeigt.





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