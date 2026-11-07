Manuel Feller verzichtet auf Slalom-Start in Levi

Manuel Feller startet nicht beim Weltcup-Auftakt in Levi. Der ÖSV-Sprinter verzichtet wegen Trainingsrückstand auf den Start. Das Comeback ist für Gurgl geplant.

Manuel Feller wird bei dem kommenden Slalom -Weltcupauftakt in Levi nicht am Start sein. Der Tiroler hat laut offiziellen Angaben des Österreichischen Skiverbands ( ÖSV) die Entscheidung getroffen, auf eine Teilnahme am kommenden Wochenende zu verzichten. Dies betrifft direkt den ersten Lauf der neuen alpinen Skiweltcupsaison für den ÖSV.

Gründe für das Nichtstarten in Levi

Die Hauptgründe für diese Absage liegen in einem festgestellten Trainingsrückstand. Insbesondere im konditionellen Bereich sieht Manuel Feller derzeit keinen optimalen Zustand für den Wettkampf. Zudem fehlen ihm noch Erfahrungswerte aus Läufen über die volle Renndistanz, die typischerweise zwischen 50 und 60 Sekunden dauert. Diese fehlenden Distanzläufe waren ein entscheidender Faktor für die Nichtnominierung.

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Feller hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er zu den schnellsten Slalomfahrern gehört. Als siebenfacher Weltcupsieger ist sein Fehlen im Feld der acht nominierten Athleten des ÖSV ein signifikanter Ausfall. Die Entscheidung des Verbands stützt sich ausschließlich auf diese sportlichen und medizinischen Kriterien. Ein Start unter diesen Voraussetzungen wird als nicht sinnvoll erachtet.

Rückblick auf Verletzungen und Rehabilitation

Die aktuellen Schwierigkeiten haben ihren Ursprung in der vergangenen Saison. Der Sieger von Kitzbühel beendete seine Aktivitäten nach den Olympischen Spielen vorzeitig. Damals klagte er über Rücken- und Leistenprobleme, die eine Operation erforderlich machten. Dieser chirurgische Eingriff war der erste Schritt in der langen Rehabilitation des 34-Jährigen.

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Der Heilungsprozess verlief jedoch nicht nach Plan. Nach der ersten Operation kam es zu einem erneuten Bandscheibenvorfall. Diese Complication hat die volle Genesung erheblich verzögert. Feller arbeitet nun intensiv an seinem Comeback, doch der Wettkampf in Levi kommt für ihn noch zu früh. Die medizinische Beratung ging eindeutig in Richtung Schutz der Gesundheit vor schneller Wettkampfrückkehr.

Das Ziel: Weltcup in Gurgl am 22. November

Statt in Finnland möchte der Tiroler sein erstes Rennen am Heimweltcup in Gurgl bestreiten. Dieses Ereignis ist für den 22. November geplant. Feller strebt diesen Termin als den idealen Zeitpunkt für sein Wettkampfdebüt an. Der Fokus liegt darauf, bis dahin die fehlende konditionelle Basis und die Distanzerfahrung aufzuholen.

Der ÖSV unterstützt diese Strategie und priorisiert die langfristige Gesundheit des Athleten. Ein zu früher Start in Levi hätte das Risiko einer weiteren Verletzung erhöht. Die Planung für das weitere Programm orientiert sich an dieser sicheren Entwicklung. Gurgl bietet die nötige Zeit für eine gründliche Vorbereitung.

Die nominierten Startlisten für Levi

Insgesamt gehen acht Athleten für den ÖSV beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi in die Saison. Zu diesen Nominierten zählen Fabio Gstrein, Oscar Heine, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz und Joshua Sturm. Manuel Feller ist der prominente Name, der auf dieser Liste fehlt.

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Die genannten Läufer müssen nun ohne ihre erfahrenen Teamkollegen antreten. Sie repräsentieren die österreichischen Farben im ersten Rennen des Weltcups. Die Dynamik im Team hat sich durch diese Absage verändert. Die anderen Athleten sehen sich selbst in der Verantwortung, die Leistungen der Vergangenheit zu bestätigen.

Ausblick auf die weitere Saison

Die abwesenden Läufer müssen beweisen, dass sie die Lücke schließen können. Manuel Fellers Abwesenheit verändert die Konkurrenzsituation im Slalom. Seine Erfahrung als siebenfacher Sieger wird den anderen Fahrern fehlen. Der ÖSV setzt nun auf die Stärke der nominierten Gruppe.

Für Feller bleibt der Weg zurück an die Spitze herausfordernd. Die Kondition muss in den kommenden Wochen drastisch aufgebaut werden. Das Vertrauen des Verbands in seine Genesung ist groß, aber der Druck steigt. Das Rennen in Gurgl wird der erste echte Test für seine aktuelle Form sein. Alle Blicke richten sich nun auf die Leistung der acht Starter in Levi und die Vorbereitung Fellers auf seinen Heimweltcup.