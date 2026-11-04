Männergesundheit: Depressionen oft unerkannt bis Suizid

Männer sterben häufiger an Suizid, da Depressionen durch untypische Symptome wie Aggression übersehen werden. Experten fordern frühzeitige Diagnose in der Hausarztpraxis und besseren Zugang zu Psychotherapie für eine bessere Männergesundheit.

Die Erkennung von Depressionen bei Männern stellt ein kritisches Problem im österreichischen Gesundheitssystem dar, da die typischen Symptome oft fehlen. Im November, dem Monat der Männergesundheit, warnen Experten davor, psychische Krisen aufgrund untypischer Anzeichen wie Gereiztheit, Aggressivität oder erhöhter Risikobereitschaft zu übersehen. Viele Männer verschleiern ihre seelischen Leiden jahrelang, was schwerwiegende Folgen haben kann und bis hin zum Suizid führen kann.

Unterschiedliche Symptomatik bei Depressionen

Barbara Haid, die Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP), betont, dass nicht jeder Mann, der unter psychischen Belastungen leidet, traurig oder verzweifelt aussieht. Stattdessen reagieren einige Männer zunehmend genervt, ziehen sich sozial zurück oder versuchen durch gesteigerte Arbeitsleistung, die Kontrolle über ihre Situation zu behalten. Wenn man psychische Erkrankungen ausschließlich an den klassischen Symptomen festmacht, laufen Kliniker und Angehörige Gefahr, wichtige Warnsignale zu ignorieren. Diese einseitige Wahrnehmung trägt dazu bei, dass die Krankheit erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt wird, wenn der Leidensdruck bereits enorm hoch ist.

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Alarmierende Suizidstatistik im Vergleich

Die Dringlichkeit einer frühzeitigen Erkennung wird durch die jüngsten Statistiken des Gesundheitsministeriums drastisch verdeutlicht. Laut dem Suizidbericht 2025 starben im Jahr 2024 insgesamt 1219 Menschen durch Suizid. Davon entfielen 972 Todesfälle auf Männer und nur 247 auf Frauen. Damit entfielen knapp 80 Prozent der Suizidtodesfälle auf Männer, was ein klares Ungleichgewicht in der Statistik zeigt. Diese Zahlen unterstreichen, dass die Unterscheidung in der Symptomatik und die fehlende Diagnose bei Männern zu einer signifikant höheren Sterblichkeit führen.

Wolfgang Schimböck fordert frühere Diagnose

Wolfgang Schimböck, Vizepräsident des ÖBVP, erklärt, dass das Problem nicht darin liegt, dass Männer grundsätzlich weniger über Gefühle sprechen können. Entscheidend sei vielmehr, welche Vorstellungen von Stärke und Selbstständigkeit sie verinnerlicht haben. Wenn Hilfsbedürftigkeit als persönliches Versagen erlebt wird, kann dies dazu führen, dass psychische Belastungen über lange Zeit ausgehalten oder überspielt werden. Schimböck fordert daher, die Früherkennung psychischer Erkrankungen bei Männern stärker in der Gesundheitsversorgung zu verankern, um dieser kulturellen Hürde entgegenzuwirken.

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Rolle der hausärztlichen Versorgung

Insbesondere in der hausärztlichen Versorgung sollten anhaltende Schlafstörungen, Erschöpfung, Gereiztheit, problematischer Alkoholkonsum oder wiederkehrende körperliche Beschwerden Anlass sein, mögliche psychische Ursachen abzuklären. Ärzte werden aufgefordert, diese physischen und verhaltensbezogenen Warnsignale ernst zu nehmen und nicht nur symptomatisch zu behandeln. Eine frühzeitige Abklärung kann den Unterschied zwischen einer gut behandelbaren Episode und einer chronischen, lebensbedrohlichen Erkrankung ausmachen. Dies erfordert ein Umdenken in der Diagnostik und eine stärkere Sensibilisierung für die männliche Ausdrucksform von psychischem Leid.

Zugang zu Psychotherapie verbessern

Barbara Haid weist darauf hin, dass ein zeitnaher und leistbarer Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung entscheidend ist. Frühe Unterstützung kann verhindern, dass sich psychische Belastungen verfestigen und schwerwiegende Folgen für Gesundheit, Beziehungen und Arbeitsfähigkeit entwickeln. Psychotherapie darf nicht als letzte Maßnahme nach einem kompletten Zusammenbruch verstanden werden. Sie sollte zugänglich sein, sobald psychische Belastungen beginnen, das tägliche Leben einzuschränken. Nur so lässt sich die hohe Suizidrate bei Männern nachhaltig senken und die öffentliche Gesundheit stärken.