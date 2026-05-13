Mann verurteilt zu neun Monaten Haft für sexuelle Übergriffe auf minderjährige Mädchen

Ein 58-jähriger Mann wurde verurteilt, mehrfach an zwei minderjährige Mädchen vergangen zu haben, die damals unter 14 Jahren alt waren. Beide Mädchen wurden im SOS-Kinderdorf betreut. Der Richter sprach den Angeklagten in allen Fakten schuldig, jedoch wurde die Tat nicht als schwerer sexueller Missbrauch qualifiziert. Der Mann wurde zu neun Monaten Haft verurteilt, sechs davon zur Bewährung.

Der 58-jährige Mann wurde verurteilt, mehrfach an zwei minderjährige Mädchen vergangen zu haben, die damals unter 14 Jahren alt waren. Beide Mädchen wurden im SOS-Kinderdorf betreut.

Der Richter sprach den Angeklagten in allen Fakten schuldig, jedoch wurde die Tat nicht als schwerer sexueller Missbrauch qualifiziert. Der Mann wurde zu neun Monaten Haft verurteilt, sechs davon zur Bewährung. Er unterstützte die Kinderdorfmutter bei ihrer Arbeit und war bereits über zehn Jahre lang in dem Job tätig. Er soll auch den achtjährigen Bruder eines der Mädchen durch Drohungen und Gewalt zum Aufräumen gezwungen haben





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