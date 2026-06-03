Mann verurteilt wegen Tierquälerei nach Schuss auf Taube

Ein Mann wurde wegen Tierquälerei verurteilt, nachdem er eine Taube mit einer Langwaffe von seinem Balkon aus erschossen hatte. Der Zeuge, ein Hausbewohner, beobachtete die Szene und alarmierte die Polizei. Der Angeklagte bestritt die Täterschaft, aber die Richterin stellte fest, dass der Tatbestand erfüllt sei und der Zeuge vollkommen glaubwürdig sei.

Eine Richterin ging davon aus, dass ein Mann am 24. April 2026 in einer Wohnhausanlage in Wien-Fünfhaus eine Taube vorsätzlich zu Tode brachte. Der Mann schoss mit einer Langwaffe von seinem Balkon aus auf das am Vordach befindliche Tier.

Ein Hausbewohner, der vis-à-vis rauchend am Fenster stand, beobachtete die Szene. Der Zeuge schilderte, dass er einen kleinen Knall gehört habe und dann die Taube abgestürzt sei. Der Kadaver sei in einem im Innenhof aufgespannten Taubennetz zu liegen gekommen. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

WEGA stürmte die Wohnung des mutmaßlichen Schützen. Ein Gewehr und 68 Schuss Munition wurden sichergestellt. Der Angeklagte bestritt die Täterschaft und gab an, das Gewehr von seinem Onkel aus Polen bekommen zu haben. Er habe nie damit geschossen und den Knall auf Bauarbeiten zurückgeführt.

Der Verteidiger hielt fest, dass die Todesursache nicht feststehe und keine veterinärmedizinische Untersuchung gegeben habe. Für den Rechtsvertreter war es unvorstellbar, dass sein Mandant eine Taube erlegt haben könnte. Dessen ungeachtet wurde der 55-Jährige anklagekonform verurteilt. Die Richterin stellte fest, dass der Zeuge vollkommen glaubwürdig sei und dass der Tatbestand erfüllt sei.

Der Angeklagte wurde wegen Tierquälerei mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen müssen. Beim Strafmaß wurden neben dem getrüben Vorleben auch die Umstände der Tatbegehung berücksichtigt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig





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