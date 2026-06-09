Mann schießt in die Luft und verletzt Freundin - Polizei hält ihn fest

Ein Mann, der bereits amtsbekannt ist, hat in Oberwart eine Pistole gezückt und in die Luft geschossen. Dabei verletzte er auch seine Freundin. Die Polizei konnte ihn später auf offener Straße aufspüren und stellen. Der Mann ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

In der Stadt Oberwart löste ein Mann , der bereits amtsbekannt ist, großes Aufsehen aus. Der 24-Jährige hatte seine Nerven verloren, weil er von seiner Freundin, einer 20-Jährigen, wegen Eifersucht zur Rede gestellt worden war.

Sie hatte auf seinem Handy Nachrichten von anderen Verehrerinnen gefunden. Der Mann verlor die Kontrolle und schlug seine Freundin in ihrer Wohnung nieder. Er verpasste ihr auch einen Kinnhaken. Die Nachbarin, die den Streit beobachtet hatte, kümmerte sich später um das verzweifelte Opfer im Stiegenaufgang.

Die 20-Jährige lehnte den Einsatz eines Rettungsdienstes ab. Der Mann hatte bereits öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil er gefährliche Drohungen und Körperverletzung begangen hatte. Am selben Abend, als die heftige Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und seiner Freundin stattfand, zog sich der Mann mit einer Pistole, die einer Glock-Pistole ähnlich sah, auf einen Parkplatz vor einem Supermarkt in der Wiener Straße zurück. Er schoss zweimal in die Luft, was weithin zu hören war.

Die Passanten zuckten zusammen und riefen die Polizei. Der Mann machte sich aus dem Staub, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten konnten ihn später auf offener Straße aufspüren und stellen, weil sie den grauen Rucksack, den er getragen hatte, genau beschrieben hatten. Der Mann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Die Polizei war besorgt, dass der Mann noch mehr Schaden anrichten könnte, wenn er nicht aufgehalten wird





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