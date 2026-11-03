Manipulierte Halloween-Süßigkeiten: Nadeln in Österreich und Deutschland

Polizeiberichte aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sowie Deutschland warnen vor mit Metallgegenständen präparierten Halloween-Süßigkeiten. Erste Verletzungen sind bekannt.

Die Polizei in Österreich und Deutschland ermittelt nach mehreren Vorfällen, bei denen Halloween-Süßigkeiten mit spitzen Metallgegenständen präpariert wurden. In Niederösterreich erlitt ein zehnjähriges Mädchen im Bezirk Amstetten eine leichte Mundverletzung, nachdem es in eine Minischokolade gebissen hatte, die eine versteckte Nadel enthielt. Das Bundeskriminalamt hat daraufhin Eltern und Erziehungsberechtigte zur dringenden Kontrolle der gesammelten Naschwaren aufgerufen.

Kriminalfall in Amstetten und Ermittlungsmaßnahmen

Das betroffene Mädchen war am Dienstag, als die Polizei die Meldung bestätigte, durch den Biss in die manipulierte Schokolade leicht verletzt worden. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte, dass in diesem Bundesland derzeit ein solcher Fall bekannt ist. Die Polizei nimmt diese Vorfälle sehr ernst und koordiniert die laufenden Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt. Eltern sollten bei verdächtigen Auffälligkeiten unverzüglich die Polizei verständigen.

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Vorsorgliche Warnung der Exekutive in allen Bundesländern

Die Polizei weist explizit darauf hin, dass Verpackungen auf Beschädigungen oder Manipulationen überprüft werden müssen. Insbesondere ist auf Fremdkörper, und hier vor allem auf metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten zu achten. Bisher gibt es nach Angaben der Behörden keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen in den verschiedenen Bundesländern. Dennoch wird eine erhöhte Wachsamkeit empfohlen, um weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Schwere Anschuldigungen in Oberösterreich und Steiermark

Auch in Oberösterreich wurden mehrere Fälle gemeldet, die zu schwerwiegenderen Ermittlungen führen. Ein 28-jähriger Vater in Linz fand Nägel in Schokieriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten. Die Polizei warnte vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed eingesammelt wurden. Die gefundenen Nägel hatten eine Länge von einem Zentimeter und waren teils von außen hineingedrückt und gut sichtbar, teils in den Süßigkeiten versenkt. Es wird angenommen, dass die Manipulation händisch erfolgte, und es wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung ermittelt.

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Weitere Vorfälle in Oberösterreich betreffen den Bezirk Vöcklabruck. Eine Mutter erstattete Anzeige, nachdem sie eine dickere Nadel in einem Kauzuckerl und einem Schokoriegel entdeckte, den ihre elfjährige Tochter am Freitagabend in Vöcklamarkt gesammelt hatte. Zwar biss das Mädchen in die Süßigkeit, blieb jedoch ohne Verletzung. In der Steiermark bestätigte die Polizei vier Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz. Dort fanden Kinder eine Nähnadel, zwei Metallstifte und eine Heftklammer in den jeweiligen Leckerlis. Bislang wurde in der Steiermark niemand verletzt, und die Landespolizeidirektion ermittelt gegen unbekannt.

Ähnliche Vorfälle erschüttern bundesweit deutsche Regionen

Die Debatte wird möglicherweise auch durch Fälle in Deutschland beeinflusst, wo am Wochenende ebenfalls manipuliertes Süßzeug gefunden wurde. In Bayrisch Landshut steckten Schrauben in Kaubonbons und Schokieriegeln. Eine Neunjährige aus Hannover fand in drei einzeln verpackten Süßigkeiten jeweils eine Nähnadel. In Essen bemerkte ein Vater Einstichlöcher in der Verpackung und fand eine spitze Nadel. In Niedersachsen erlitt ein neunjähriges Mädchen eine Zungenverletzung durch eine gut fünf Zentimeter lange Stecknadel.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Kind durch eine manipulierte Süßigkeit verletzt. In Garbsen bei Hannover meldete eine Frau eine Nähnadel in einem bei einem Lidl-Einzelhändler gekauften Schokoriegel. Der Diskounter Lidl erklärte, den Hinweis sehr ernst zu nehmen, gab aber keine weiteren Details zu den Hintergründen preis, da ein laufendes Ermittlungsverfahren besteht.

Medizinische Dringlichkeit und behördliche Handlungsempfehlungen

Besteht der begründete Verdacht, dass ein Kind eine Nadel verschluckt hat, ist sofort ärztliche Hilfe erforderlich. Die Polizei in Deutschland warnt, dass spitze Gegenstände schwere innere Verletzungen verursachen können. Als sicherste Maßnahme wird empfohlen, verdächtige Naschsachen samt der ursprünglichen Verpackung aufzubewahren und diese unverzüglich der Polizei zu melden. Diese Dokumentation ist für die weiteren Ermittlungen der Behörden von entscheidender Bedeutung, um die Täter zu überführen.