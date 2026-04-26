Manifest des mutmaßlichen Täters enthüllt erschreckende Ziele und Anschuldigungen

Kurz vor dem Angriff auf ein Gala-Dinner soll der mutmaßliche Täter ein Manifest verschickt haben, in dem er seine Ziele beschreibt und schwere Vorwürfe erhebt. Er bezeichnete sich selbst als 'Friendly Federal Assassin' und gab an, Mitglieder der Regierung töten zu wollen. Die Familie des Verdächtigen hatte die Polizei zuvor gewarnt.

Ein Mann, der im Zusammenhang mit dem Angriff auf ein Gala-Dinner steht, soll kurz vor der Tat ein umfangreiches Manifest an Familienangehörige versandt haben. Dieses Dokument, das nun von den Ermittlungsbehörden ausgewertet wird, offenbart die erschreckenden Ziele des mutmaßlichen Täters und erhebt gleichzeitig schwerwiegende Anschuldigungen gegen verschiedene Personen.

Laut Berichten der 'New York Post' wurde das Schreiben etwa zehn Minuten vor den Schüssen verschickt. Der Verfasser identifizierte sich darin selbst als 'Friendly Federal Assassin' und gestand offen, dass er den Versuch unternommen habe, Mitglieder der Regierung zu töten. Ein Verwandter des Mannes übergab das Manifest umgehend an die Polizei, was eine entscheidende Grundlage für die laufenden Ermittlungen darstellt. Das Manifest gibt detaillierte Einblicke in die Motivation des 31-Jährigen.

Er argumentierte, dass die Praxis, die andere Wange hinzuhalten, nur dann angemessen sei, wenn man selbst unterdrückt werde. Dies deutet auf eine verzerrte Vorstellung von Gerechtigkeit und Selbstverteidigung hin. Der Angreifer betonte, dass sein Angriff gezielt auf Vertreter der Regierung ausgerichtet war und nannte konkrete Ziele, die im Schreiben detailliert aufgeführt sind.

Er äußerte zudem eine tiefe Verachtung für Personen, die er als 'Pädophile, Vergewaltiger und Verräter' bezeichnete und erklärte, er sei nicht länger bereit, seine Hände durch deren Verbrechen beflecken zu lassen. Diese drastische Sprache und die darin enthaltenen Anschuldigungen unterstreichen die Radikalität seiner Überzeugungen und die Gefahr, die von ihm ausging. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die im Manifest genannten Personen zu identifizieren und die Glaubwürdigkeit der darin erhobenen Vorwürfe zu prüfen.

Die Behörden bestätigen, dass es frühe Hinweise darauf gibt, dass der Täter Mitglieder der Regierung ins Visier nehmen wollte. Der Mann wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen, verweigert jedoch bislang jegliche Kooperation mit den Ermittlern. Er kooperiert nicht aktiv und schweigt zu den Hintergründen seiner Tat. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat sich zu dem Vorfall geäußert und erklärt, dass die Familie des Verdächtigen die Polizei in Connecticut bereits im Vorfeld vor möglichen Gefahren gewarnt habe.

Angehörige hätten die Beamten auf das Gala-Dinner aufmerksam gemacht und auf potenzielle Risiken hingewiesen. Diese Information wirft Fragen nach dem Informationsfluss und der Reaktion der Sicherheitsbehörden auf die Warnungen auf. Die Ermittlungen werden sich auch damit befassen, warum die Warnungen nicht zu einer Verhinderung des Angriffs geführt haben. Die vollständige Aufklärung des Falls ist von entscheidender Bedeutung, um die Hintergründe der Tat zu verstehen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Analyse des Manifests, die Vernehmung von Zeugen und die Auswertung von Beweismitteln werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Sicherheitsvorkehrungen bei öffentlichen Veranstaltungen werden voraussichtlich verstärkt werden, um das Risiko weiterer Angriffe zu minimieren





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