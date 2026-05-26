Mango-Geschäftsführer Jonathan Andic: Ich werde meine Unschuld beweisen

Der 45-jährige Jonathan Andic wird von der Polizei in Barcelona festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, die gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von einer Million Euro ausgesetzt wurde.

Ich treffe diese Entscheidung mit Bedauern, bin aber überzeugt, dass es das Beste für das Unternehmen und für mich ist. Ich gehe diesen Prozess gelassen und standhaft an und muss meine ganze Energie darauf konzentrieren, meine Unschuld zu beweisen.

Ich möchte von ganzem Herzen zum Ausdruck bringen, wie sehr ich meine Familie und insbesondere meinen Vater geliebt habe und weiterhin liebe. Ich bezeichne den Mordvorwurf als unfair und unbegründet. Ich werde meine Unschuld beweisen. Der Gründer von Mango, Isak Andic, war am 14.

Dezember 2024 bei einem Familienausflug im Montserrat-Gebirge circa 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona in den Tod gestürzt. Ein Unfall hieß es seinerzeit. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden jedoch Zweifel laut, der Gründer-Sohn geriet in den Fokus der Ermittlungen, auch weil er Medienberichten zufolge widersprüchliche Angaben zum Geschehen machte. Das Modeunternehmen Mango erzielte 2025 einen Milliardenerlös.

Mit 2.900 Verkaufspunkten in mehr als 120 Ländern und über 18.000 Mitarbeitern schloss Mango das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord von mehr als 3,7 Milliarden Euro ab. Das entsprach einem Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zu 2024. Knapp 80 Prozent des Umsatzes wird nach Konzernangaben außerhalb Spaniens erzielt





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