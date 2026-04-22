Manfred Schmid verlässt Hartberg – Unterschiedliche Vorstellungen ausschlaggebend

Hartberg-Trainer Manfred Schmid hat angekündigt, nach Ablauf seines Vertrages eine neue Aufgabe suchen zu werden, da die Vorstellungen bezüglich der sportlichen Zukunft des Vereins nicht mehr übereinstimmen. Er informierte das Team bereits vor dem Spiel gegen Rapid Wien.

Nach intensiven Spekulationen in den vergangenen Wochen hat Manfred Schmid , der Trainer des Fußball vereins Hartberg , nun offiziell seine Entscheidung bekannt gegeben, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Schmid begründete diesen Schritt mit unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der zukünftigen sportlichen Ausrichtung des Vereins. Vor dem Spiel gegen Rapid Wien teilte er gegenüber Sky, dass er zu dem Schluss gekommen sei, die Vorstellungen hätten sich auseinanderentwickelt und er deshalb nach einer neuen Aufgabe suchen werde. Diese Information hat er bereits an sein Team weitergegeben, um für Klarheit und Transparenz zu sorgen.

Er betonte die Wichtigkeit, dass die Spieler nicht unter Unsicherheiten leiden und dass das Thema innerhalb der Mannschaft bereits spürbar war, was sich natürlich auf die Stimmung in der Kabine auswirken konnte. Erich Korherr, der Obmann von Hartberg, hatte sich in der Vergangenheit eher zurückhaltend zu den Verhandlungen über die Vertragsverlängerung mit Schmid geäußert und keine konkreten Aussagen gemacht.

Schmid selbst betonte gegenüber den Medien im Allianz Stadion, dass er niemandem einen Vorwurf mache und die Zeit bei Hartberg positiv in Erinnerung behalten werde. Die Bilanz von Manfred Schmid bei Hartberg ist durchaus beachtlich. In insgesamt 61 Spielen, vor dem Auswärtsspiel gegen Rapid, erreichte er einen Punktdurchschnitt von 1,49 Punkten. Dies resultierte aus 24 Siegen, 19 Unentschieden und 18 Niederlagen.

Unter seiner Führung hat sich Hartberg zu einer defensiv stabilen Mannschaft entwickelt, die großen Wert auf ein effektives Umschaltspiel legt. Diese taktische Ausrichtung hat dem Verein geholfen, sich in der österreichischen Bundesliga zu etablieren und sogar in der Meistergruppe mitzuspielen. Die Fähigkeit, eine kompakte Defensive zu formen und aus Kontersituationen Kapital zu schlagen, war ein Markenzeichen seiner Arbeit. Die Entscheidung, sich nun von Hartberg zu verabschieden, dürfte sowohl für den Verein als auch für den Trainer eine Herausforderung darstellen.

Hartberg muss einen neuen Trainer finden, der in der Lage ist, an die erfolgreiche Arbeit von Schmid anzuknüpfen und die sportliche Entwicklung des Vereins fortzusetzen. Schmid hingegen steht vor der Aufgabe, eine neue Mannschaft zu finden, die seinen Vorstellungen von Fußball entspricht und ihm die Möglichkeit bietet, seine sportlichen Ziele zu verwirklichen. Die Suche nach einer neuen Aufgabe wird sicherlich nicht einfach, aber Schmid verfügt über einen guten Ruf in der Branche und dürfte bald interessante Angebote erhalten.

Die Gründe für die auseinanderlaufenden Vorstellungen zwischen Schmid und Hartberg sind nicht vollständig öffentlich bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass es um die langfristige strategische Ausrichtung des Vereins ging. Möglicherweise hatte Schmid andere Vorstellungen bezüglich der Kaderplanung, der finanziellen Möglichkeiten oder der sportlichen Ziele, als die Vereinsführung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Trainer und Vereine sich trennen, wenn unterschiedliche Visionen bestehen.

In solchen Fällen ist es oft besser, getrennte Wege zu gehen, um eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Entscheidung von Schmid, öffentlich über seine Pläne zu sprechen, zeugt von Professionalität und Respekt gegenüber dem Verein und den Spielern. Er hat sich bewusst dafür entschieden, Klarheit zu schaffen und die Spekulationen zu beenden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen und die Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Die Zukunft von Hartberg wird nun davon abhängen, wie schnell und erfolgreich der Verein einen geeigneten Nachfolger für Schmid finden kann. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Impulse der neue Trainer in das Team bringen wird und wie sich die sportliche Entwicklung des Vereins unter seiner Führung gestalten wird. Die österreichische Bundesliga ist ein hart umkämpftes Umfeld, und Hartberg wird sich weiterhin anstrengen müssen, um sich in der Spitzengruppe zu behaupten





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