Manchinger Keltengold: Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nach einer erfolglosen Suchaktion in Mecklenburg-Vorpommern setzt das Bayerische Landeskriminalamt auf Hinweise aus der Bevölkerung und bietet eine Belohnung von 20.000 Euro an. Der größte Teil des historischen Schatzes bleibt verschwunden.

Mehr als drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl des Manchinger Keltenschatzes fehlt der Großteil der Beute weiterhin. Nach einer erfolglosen Suchaktion in Mecklenburg-Vorpommern setzt das Bayerische Landeskriminalamt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung – und bietet dafür 20.000 Euro Belohnung .

Der Boden ist wieder geglättet, die Spürhunde abgereist, die Absperrbänder längst entfernt. Doch der spektakuläre Diebstahl des Manchinger Keltengoldes beschäftigt die Ermittler weiterhin intensiv. Nach einer großangelegten Suchaktion auf einem Grundstück in Plate bei Schwerin bleibt der größte Teil des historischen Schatzes verschwunden





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