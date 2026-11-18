Manchester United macht Geschichte: Unter Mauricio Pochettino kommt Sílvia Tuya als erste Frau in den Trainerstab der Männer-Profimannschaft. Das Team kämpft gegen den Abstieg.

Manchester United hat einen historischen Schritt in seiner 148-jährigen Vereinsgeschichte vollzogen und zum ersten Mal eine Frau in den Trainerstab seiner Männer-Profimannschaft aufgenommen. Die spanische Sportwissenschaftlerin Sílvia Tuya, die am vergangenen Wochenende ihre neuen Aufgaben bei den Red Devils antritt, ist für das Kraft- und Konditionstraining der Profis zuständig. Diese bahnbrechende Entscheidung fällt unter der Ägide des neuen Cheftrainers Mauricio Pochettino, der den englischen Traditionsklub übernahm und sein eigenes, international besetztes Betreuerteam nach Old Trafford mitbrachte.

Historischer Posten für Sílvia Tuya

Sílvia Tuya (46) war bereits unter Mauricio Pochettinos Leitung als US-Nationaltrainer eng mit ihm verflochten und etablierte sich dort als Pionierin. Im Oktober 2024 wurde sie als erste Frau offiziell in den Trainerstab der US-Männer-Nationalmannschaft berufen, eine Rolle, die sie auch im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 bekleidete. Trotz der sportlichen Niederlage der USA im Achtelfinale mit 1:4 gegen Belgien bleibt ihr historischer Anteil an der Struktur des US-Verbands unbestritten. Ihre Ankunft bei Manchester United markiert nun den nächsten Meilenstein ihrer Karriere und die Öffnung einer neuen Ära im englischen Spitzensport.

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Qualifikation und akademischer Hintergrund

Die 46-Jährige verfügt über eine ausgeprägte akademische und praktische Qualifikation, die ihre Eignung für diese komplexe Position untermauert. Sie besitzt einen Doktortitel in Sportwissenschaften und unterrichtete zuvor an der Universität Barcelona. Ihre praktische Erfahrung erstreckt sich über verschiedene Sportarten, darunter Tennis, Rugby, Basketball und Triathlon, sowie ihre Tätigkeit beim spanischen Frauen-Erstligisten Levante Badalona. Diese vielschichtige Expertise ermöglicht es ihr, konditionelle Anforderungen an moderne Profifußballer hochprofessionell zu analysieren und individuell anzupassen, was im hochkomplexen Umfeld der Premier League entscheidend ist.

Zusammenarbeit im neuen Trainerteam

Bei den Red Devils wird Sílvia Tuya eng mit Sebastiano Pochettino (31) zusammenarbeiten, der als Konditionstrainer fungiert. Die Zusammenarbeit zwischen der neuen Kraft- und Konditionstrainerin und dem Sohn des Cheftrainers soll nahtlos integriert sein, um die physische Leistungsfähigkeit der Spieler optimal zu steuern. Mauricio Pochettino, der Argentinier, übernimmt den englischen Rekordmeister und bringt seine eigene Philosophie sowie sein vertrautes Team nach Old Trafford. Diese Kontinuität im Stab ist darauf ausgelegt, Vertrauen zu schaffen und die Kommunikation zwischen den Bereichen Technik und Kondition zu maximieren.

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Sportliche Krise und Abstiegskampf

Trotz der personellen Neuausrichtung steht das neue Trainerteam vor einer gewaltigen sportlichen Herausforderung. Manchester United steckt tief in einer Krise und belegt aktuell in der Premier League den 18. Platz, welcher einem direkten Abstiegsrang entspricht. Die Entlassung von Michael Carrick markierte den Wendepunkt, da Pochettino nun die Aufgabe hat, den Verein wieder auf einen sicheren Kurs zu bringen. Der Druck ist enorm, da der Verein nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch durch diese Personalie neues Kapital schlagen muss, um die Fans und die Erwartungen der Liga zu erfüllen.

Neue Ära bei Manchester United

Die Ernennung von Sílvia Tuya signalisiert einen tiefgreifenden Wandel innerhalb der Struktur von Manchester United. Sie bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen Sportverbänden und Hochschulen mit, die über den traditionellen Rahmen des englischen Fußballs hinausgehen. Mit der Integration einer Frau in den Kernbereich des Männer-Trainingsstaff bricht Pochettino mit jahrzehntelangen Traditionen und setzt ein klares Signal für Modernisierung und Diversität. Dieser Schritt abseits des Rasens ist Teil einer größeren Strategie, die sich darauf konzentriert, die physischen und mentalen Voraussetzungen für den Kampf gegen den Abstieg und den sportlichen Wiederaufstieg zu optimieren.