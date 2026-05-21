Man starb durch Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in Innsbruck

Ein 87-Jähriger ist in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck gestorben, nachdem er durch Rauchentwicklung auf dem Küchenboden gefunden wurde. Die genaue Todesursache ist noch unklar, da eine Obduktion des Leichnams angeordnet wurde.

Ob der Mann durch die starke Rauchentwicklung gestorben war oder bereits zuvor ein interner medizinischer Notfall vorgelegen hat, war noch unklar, teilte die Polizei mit.

Dies soll nun eine Obduktion klären. Der Brandalarm war durch angebrannte Speisen auf dem eingeschalteten Herd ausgelöst worden. Die Feuerwehr war gegen 19.15 Uhr wegen des ausgelösten Rauchmelders zu dem Mehrparteienhaus in der Langstraße angerückt. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen.

Der 87-Jährige wurde am Küchenboden liegend gefunden und konnte nicht erfolgreich reanimiert werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an





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