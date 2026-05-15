Man greift ins Lenkrad eines führerlosen Busses, um ihn von Menschen zu retten

Ein Mann hat im letzten Moment ins Lenkrad eines führerlosen Busses gestossen und den Bus in eine Bankfiliale gelenkt, um eine Kollision zu vermeiden. Verletzt wurde niemand, aber die Bankfiliale und das Fahrzeug wurden schwer beschädigt.

Ein Mann griff im letzten Moment ins Lenkrad eines führerlosen Buss es und lenkte den Bus in eine Bankfiliale in Nunningen im Kanton Solothurn. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Der Passagier wollte damit offenbar verhindern, dass der Bus in eine Menschengruppe fährt. Ein führerloser Bus ist am Donnerstagabend in Nunningen im Schweizer Kanton Solothurn in eine Filiale der Raiffeisenbank gekracht. Verletzt wurde nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn niemand, die Bankfiliale und das Fahrzeug wurden jedoch schwer beschädigt. Nach Informationen von "20 Minuten" befand sich die Buslenkerin zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug.

Ein Passagier war jedoch noch an Bord, als sich der Bus plötzlich in Bewegung setzte. Ein Anwohner schilderte gegenüber "20 Minuten", er habe zunächst an ein Erdbeben gedacht.

"Als ich den Knall hörte, dachte ich erst, es sei ein Erdbeben", sagte der 31-Jährige. Vor Ort habe er "überall Glassplitter" gesehen. Der Mann sprach laut dem Bericht auch mit dem Fahrgast, der sich noch im Bus befunden hatte. Dieser habe erklärt: "Der Bus fing aus dem Nichts plötzlich an zu rollen.

"Der Fahrgast reagierte offenbar geistesgegenwärtig und sprintete nach vorne, um den Bus umzulenken. Ein Bekannter des Mannes erklärte gegenüber "20 Minuten", der Passagier habe das Lenkrad nach links gerissen, um Menschen auf der rechten Straßenseite nicht zu gefährden. Dort hätten sich laut der Schilderung mehrere Personen, darunter auch ein Kind, befunden. Um eine Kollision zu verhindern, habe der Mann den Bus instinktiv in Richtung der Bankfiliale gelenkt.

Warum er nicht auf die Bremse treten konnte, erklärte der Fahrgast damit, dass alles sehr schnell passiert sei und die Pedalbremse wegen einer Kassenbarriere nur schwer erreichbar gewesen sei. Die genaue Ursache, warum sich der Bus in Bewegung setzte, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Passagier blieb laut "20 Minuten" unverletzt, weil er sich unmittelbar vor dem Aufprall geduckt habe





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unfall Buss Bankfiliale Kollision Lenkrad Bremse Kassenbarriere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Richtiges Lüften: Wie man vor Schimmel und besserem Schlaf schütztDieses Nachrichtentext beschreibt die Bedeutung regelmäßiger Lüftungen im Schlafzimmer und wie man vor Schimmelbildung und besseren Schlaf schützt. Es gibt Tipps wie oft und wie lange man pro Tag und pro Jahreszeit lüften sollte.

Read more »

Mit dieser Zeitmaschine kann man in die erhitzte Zukunft reisenSeit 2008 bei der „Presse“ im Bereich Wissenschaft, Forschung und Kultur. Teil des „Presse“-Klima-Teams. Hat zuvor an der Uni Wien Zoologie und Verhaltensforschung studiert (Thema: Wildbienen in Brasilien). 2008 Förderpreis des Staatspreises für Wissenschaftspublizistik. 2015 Winfra-Forschungspreis.

Read more »

Sieben Tipps: Was man bei der Biennale Venedig sehen sollteDie in Wien und Basel ausgebildete Kunsthistorikerin schreibt seit 2000 für die „Presse“. Seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Karl Gaulhofer das Feuilleton. Ein Buch hat sie auch geschrieben: „Lust und Tabu“, 2013, im Metroverlag.

Read more »

Man könnte sagen: Alles für die FischeDer Leiter des Ressorts „Management & Karriere“ spürt wöchentlich in der „Sprechblase“ Worthülsen und Phrasen des Management- und Business-Sprechs auf und nach. Außerdem ist er Mitglied der „Presse“-Rätselredaktion.

Read more »