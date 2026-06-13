Makava: Fokus auf ein Getränk und Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept

Der österreichische Bio-Eistee-Hersteller Makava setzt seit über zwei Jahrzehnten auf ein einziges Produkt. Mit einer klaren Purpose-Kultur und nachhaltigen Investitionen will das Unternehmen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wachsen und gesellschaftlichen Nutzen schaffen.

Makava , der österreichische Getränkehersteller, hat sich wie einst Red Bull und Almdudler auf ein einziges Produkt konzentriert. Der koffeinhaltige Bio- Eistee auf Mate-Basis ist ausschließlich in der 0,33-Liter-Glasflasche erhältlich und wird bis auf Berlin nur in Österreich vertrieben.

Nach einer Neuordnung der Eigentümerstruktur übernahm Christian Wihan vor einem Jahr die Geschäftsführung. Das 17-köpfige Team setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Fokus, verzichtet auf Limonadenlinien oder zuckerfreie Varianten und betont die Bedeutung von Qualität, Nachhaltigkeit und einer klaren Unternehmenskultur. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und anhaltender Investitionen in Effizienz und Teamentwicklung bleibt das Ziel, mit einem einzigen Getränk möglichst viel zu bewirken, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Die CO2-Kompensation erfolgt in Partnerschaft mit Mindful Mission.

Der Eistee, der golden-gelblich erscheint und sich durch ein braufähiges Verfahren auszeichnet, wird aus südamerikanischen Teeblättern im Kärntner Millstatt produziert. Gründer waren Michael Wihan und sein Studienkollege Jan, die sich intensiv der Produktentwicklung widmeten. Heute liegt der Fokus auf einer stabilen Preisstruktur, Geschmack und Leistbarkeit, ohne dass in den letzten zwei Jahren Preiserhöhungen vorgenommen wurden. Die Language der Flasche, von der lächelnden Sonne bis zum Schriftzug 'Mit ganz viel Liebe gemacht!

', spiegelt eine Purpose-Map wider: Liebe zum Planeten, zu guten Produkten und zu den Menschen. Diese Haltung prägt den Familienbetrieb und den Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Christian Wihan, studierter Bauingenieur und Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager, übernahm nach 'unüberbrückbaren Differenzen' zwischen den früheren Gesellschaftern die Anteile seines Bruders. Sein Einstieg als Geschäftsführer war von unerwarteten logistischen und organisatorischen Herausforderungen geprägt.

Dennoch zieht er nach einem Jahr eine vorsichtig positive Bilanz, denn die Tendenz sei wieder sehr positiv. Das Unternehmen sieht sich nicht als Energydrink oder Eistee, sondern als Naturprodukt, das kalt und warm genossen werden kann und auch bei Raumtemperatur seinen Geschmack behält. Die Strategie des Weglassens - keine zusätzlichen Produktlinien, keine doppelte Wertschöpfungskette - wird als Wettbewerbsvorteil betracht, ähnlich wie bei Red Bull in der Anfangszeit.

Langfristig will Makava wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichem Nutzen verbinden, indem das Unternehmen mit einem einzigen Getränk möglichst viel richtig macht und dabei nachhaltige Praktiken in den Vordergrund stellt





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