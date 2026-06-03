Maja setzt auf Optimismus und Glamour nach Trennung

Die Sängerin Maja hat sich nach ihrer Trennung von Šime entschieden, nicht trübsal zu blasen, sondern auf Optimismus und Glamour zu setzen. Sie hat auf Social Media ein Bild veröffentlicht, auf dem sie in einer leuchtend gelben Robe zu sehen ist, die ihre Kurven perfekt in Szene setzt.

Maja hat sich für einen anderen Weg entschieden: Sie setzt auf gute Laune, kräftige Farben und jede Menge Selbstbewusstsein. Auf Social Media präsentierte sich die Sängerin in einer leuchtend gelben, figurbetonten Robe, die ihre Kurven perfekt in Szene setzte.

Besonders ins Auge fiel dabei der tiefe Ausschnitt, der dem Outfit einen zusätzlichen Hingucker-Effekt verlieh. Dazu kombinierte sie auffälligen Schmuck und ihr gewohnt strahlendes Lächeln. Passend zum Look erklärte Maja, sie wolle dem trüben Wetter trotzen und den Tag in vollen Zügen genießen, bevor sie am Abend für ein Konzert nach Rijeka aufbreche. In der Zwischenzeit hat sich auch der Ex-Partner Maja, Šime, zu Wort gemeldet.

Er hat jedoch nicht viel verraten und betonte, dass die Beziehung stets privat gewesen sei und genauso privat die Trennung bleiben solle. Maja sendet mit ihrem Auftritt eine klare Botschaft: Statt Trübsal zu blasen, setzt sie auf Optimismus, Glamour und einen Auftritt, der kaum zu übersehen ist





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