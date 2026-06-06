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Maja Chwalinska gegen Mirra Andrejewa: Das Damenfinale der French Open

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Maja Chwalinska gegen Mirra Andrejewa: Das Damenfinale der French Open
French OpenMaja ChwalinskaMirra Andrejewa
📆06/06/2026 03:40:00
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Das Damenfinale der French Open 2024 bestreiten die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska und die Russin Mirra Andrejewa. Chwalinska will als erst zweite Qualifikantin nach Emma Raducanu einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Das Finale verspricht ein spannendes Duell zwischen der unbekümmerten Außenseiterin und der favorisierten Andrejewa.

Bei den French Open steht das Damenfinale an, in dem die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska auf die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa trifft. Chwalinska, aktuell Weltranglisten-114.

, überzeugt in Roland Garros bislang mit geduldigem und taktisch variantenreichem Spiel. Die als Favoritin geltende Andrejewa, Weltranglisten-Achte, muss sich auf eine unbekümmert auftretende Gegnerin einstellen. Chwalinska erklärt ihr Erfolgsgeheimnis: Sie analysiere ihre Gegnerinnen sehr genau, doch letztlich spiele auch Intuition eine Rolle. Vor dem Finale wolle sie an ihrer Routine festhalten: schlafen, Tee trinken und vielleicht etwas Tennis schauen, da sie ein Tennis-Freak sei.

Chwalinska hat in der Vergangenheit mit Verletzungen und einer Depressionsphase zu kämpfen und erreicht als erst zweite Qualifikantin überhaupt ein Grand-Slam-Finale. Bisher gelang dies nur Emma Raducanu bei den US Open 2021, die damals sogar den Titel holte. Nach ihrem Halbfinalsieg gegen die Russin Diana Schnaider betonte Chwalinska, den Moment erst einmal genießen zu wollen, werde aber im Finale alles geben.

Unabhängig vom Ausgang des Endspiels wird sich ihr Leben verändern: Sie hat bereits 1,4 Millionen Euro Preisgeld sicher, im Falle eines Sieges wären es 2,8 Millionen. Zudem werden lukrative Ausrüster- und Sponsorendeals erwartet, da ihr bewegendes Tennis-Märchen und ihre sympathische Art gut vermarktbar sind. Ihre Weltranglistenposition wird sich drastisch verbessern: Ein Sieg würde sie auf Platz 14 führen, eine Niederlage auf Platz 21. Andrejewa, die im April das WTA-Turnier in Linz gewann, ist nach dem Sensationslauf ihrer Gegnerin gewarnt.

Sie gesteht, Chwalinskis Stil nicht zu kennen, da sie noch nie gegen sie gespielt hat, werde sich aber bestmöglich vorbereiten. Im Halbfinale hatte Andrejewa der Ukrainerin Marta Kostjuk keine Chance gelassen. Sie selbst hätte nie gedacht, einmal ein Grand-Slam-Finale zu erreichen oder große Turniere zu gewinnen. Als erste Teenagerin seit Coco Gauff bei den US Open 2023 könnte sie einen Major-Titel gewinnen.

Die Partie verspricht also ein spannendes Duell zwischen der erfahrenen Favoritin und der unbekümmerten Außenseiterin zu werden, deren Geschichte bereits jetzt schon außergewöhnlich ist

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