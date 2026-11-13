Maja Atzmüller kämpft bei The Voice of Germany um das Halbfinale

Die 21-jährige Rockstimme Maja Atzmüller aus St. Andrä-Wördern steht kurz vor dem Halbfinale von The Voice of Germany. Ihr Auftritt beeindruckte Rea Garvey und das Publikum.

Maja Atzmüller, eine 21 Jahre junge Sängerin aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln, hat bei der Castingshow The Voice of Germany großes Aufsehen erregt. Die aus Niederösterreich stammende Rockstimme gehört aktuell zu den verbleibenden 36 Talenten der Produktion und bereitet sich nun auf die entscheidende nächste Phase ihrer Karriere vor. Ihr energiegeladener Gesang und ihre charakteristische Stimme haben die Juroren sowie die Zuschauer gleichermaßen überzeugt.

Blind Audition begeistert Rea Garvey sofort

Rea Garvey war der erste Coach, der Maja Atzmüller für sein Team auswählte. Während ihres Blindsings mit dem Song Piece of My Heart der Legende Janis Joplin drückte Garvey bereits nach wenigen Sekunden auf den Buzzer. Seine Begeisterung war so groß, dass er die junge Sängerin sogar um eine Zugabe bat, nachdem sie ihren Solotext abgeschlossen hatte. Dieser Moment markierte den Start ihrer erfolgreichen Reise durch die Show und festigte ihre Position im Wettbewerb.

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Gemeinsames Duett mit Ruben Claro gewinnt Stimmen

In der darauffolgenden Runde trat Maja Atzmüller gemeinsam mit Ruben Claro an. Die beiden sangen den Rockhit Rebel Yell des Musikers Billy Idol. Das Duett kam bei den Coaches hervorragend an und festigte ihre Plätze in der weiteren Runde. Sarah Engels bezeichnete die Niederösterreicherin daraufhin als Granate, was ihre starke Performance unterstrich. Rea Garvey entschied sich schließlich, sowohl Maja Atzmüller als auch Ruben Claro in die nächste Etappe mitzunehmen, anstatt einen der beiden zu eliminieren.

Viralität im Internet untermauert Erfolg der Künstlerin

Neben der Bewertung durch die Fachjury sorgten die Auftritte auch online für massive Resonanz. Das Video des gemeinsamen Battles wurde auf der Plattform TikTok bereits knapp eine Million Mal aufgerufen. Diese digitale Verbreitung zeigt, dass Maja Atzmüller nicht nur vor Ort, sondern auch im digitalen Raum eine breite Fangemeinde anspricht. Die hohen Aufrufzahlen belegen die wachsende Popularität der Sängerin aus St. Andrä-Wördern.

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Teamfights entscheiden über Halbfinaleinzug

Ab dem 13. November steht Maja Atzmüller in den sogenannten Teamfights auf der Bühne. In dieser Phase entscheidet sich, welche Künstlerinnen und Künstler den Sprung ins Halbfinale schaffen werden. Dies stellt die nächste große Hürde für die 21-Jährige dar. Sollte sie diese Eliminationsrunde überstehen, müsste sie sich bald den Stimmen des Publikums stellen. Im Halbfinale entscheidet nämlich die Menge, wer ins große Finale einzieht.

Kindheit mit Musik prägt den aktuellen Erfolg

Die Liebe zur Musik begleitet Maja Atzmüller schon seit ihrer frühen Kindheit. Sie betont, dass sie singend aufgewachsen ist. Ihre Eltern gründeten das niederösterreichische Hörkunstfestival Eing'steckt is!, bei dem die junge Sängerin bereits mehrfach auf der Bühne stand. Diese frühen Bühnenerfahrungen haben sie undoubtedly auf den Moment bei The Voice of Germany vorbereitet. Für Maja Atzmüller ist die Teilnahme an der Show bereits jetzt eine der coolsten Erfahrungen ihres bisherigen Lebens, die ihr Leben nachhaltig verändert hat.