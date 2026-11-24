FH Wels und HTL Ried entwickeln in Oberösterreich Maislabyrinthe zur Vermarktungsförderung. Das Projekt testet satellitengesteuerte Präzisionslandwirtschaft unter realen Bedingungen.

Die Fachhochschule Wels und die HTL Ried suchen aktuell Landwirte in Oberösterreich, die ihre Maisfelder in Labyrinthe umwandeln lassen. Dieses Vorhaben dient einem doppelten Zweck: Einerseits locken die Irrgärten Tausende Besucher auf die Höfe und stärken die direkte Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte. Andererseits bieten die Felder die perfekte Umgebung, um hochmoderne Agrartechnologien unter realistischen Bedingungen zu erproben.

Pilotprojekt und technologisches Ziel

Das Projekt wird vom Zukunftsfonds des Landes Oberösterreich finanziell unterstützt. Ziel der Initiative ist es, moderne Landwirtschaftstechnologien praxisnah zu testen und deren Effizienz nachzuweisen. Martin Anzengruber, der den Schwerpunkt Agrar- und Umwelttechnik an der HTL leitet und im Studiengang Agrartechnologie und -management an der FH Wels lehrt, erklärt das Kernanliegen. Er fragt: Wie können Saatgut und Dünger möglichst exakt ausgebracht werden, um Ressourcen zu schonen? Viele Landwirte sind über diese möglichen Technologien noch nicht ausreichend informiert. Ein Probebetrieb in Ried hat in der laufenden Saison bereits gut funktioniert, indem ein Labyrinth in Form eines Traktors mit zwei großen Logos entstand. Nun soll das Projekt auf ganz Oberösterreich ausgeweitet werden.

Also read Zu wenige Kassenärzte in OÖ – LH Stelzer schlägt Alarm

Ablauf und notwendige Voraussetzungen

Sobald sich ein Landwirt für die Teilnahme gemeldet hat, wird im Laufe des Winters gemeinsam mit den Projektpartnern eine geeignete Fläche ausgewählt. Diese muss mindestens zwei Hektar groß sein und idealerweise gut von einer Straße aus sichtbar sein. Zudem müssen Parkmöglichkeiten für die anvisierten Besucher vorhanden sein. Der Betrieb selbst kann das visuelle Motiv des Labyrinths bestimmen. Im Anschluss erfolgt die digitale Planung des Irrgartens. Daraus werden die exakten Karten für die Aussaat erstellt, die im kommenden Jahr im Mai durch einen hochmodernen Traktor erstellt werden.

Präzision statt Autonomie

Dieser spezielle Traktor fährt nicht nur satellitengesteuert, sondern kann mit einer speziellen Sähmaschine das Saatgut zentimetergenau einsetzen. Ein Mensch sitzt jedoch immer im Fahrerhaus, vor allem zur Kontrolle der Maschine. Martin Anzengruber beschreibt dies als das zukünftige Modell für die Region, da die Flächen in der Regel nicht groß genug für vollständig autonome Fahrzeuge sind. Das Kostenrisiko für den Anbau übernimmt das Projekt, während ein Landwirt aus dem Innviertel das benötigte Gerät zur Verfügung stellt. Die Planung und Logistik finden also vollständig professionell und technisch ausgefeilt statt.

Advertisement

Vermarktung, Bildung und Datenerhebung

Die Labyrinthe sollen im Sommer 2027 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Auch bei der Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wird den Betrieben Unterstützung vom Projektteam zugesagt. Darüber hinaus werden die Irrgärten durch Infotafeln und geführte Touren speziell für Schulklassen aufbereitet. Nach einer hoffentlich erfolgreichen Saison kann das Feld wie üblich abgeerntet und der Ertrag verwertet werden. Die wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse ist für Dezember 2027 geplant. Diese Daten fließen direkt in die Forschungsberichte ein.

Wirtschaftliche Effizienz und Ressourcenschonung

Aus Forschungssicht zahlen die Labyrinthe sowohl auf das Marketing der Höfe als auch auf die Anforderungen extremer Präzision ein. Die gewonnenen Erkenntnisse sind laut Anzengruber wichtig für die tägliche landwirtschaftliche Praxis. Beim Bau des Labyrinths lassen sich gezielt Bereiche auslassen, die unter normalen Bedingungen ertragsarm sind. Dies spart Saatgut. Auch Düngemittel, Herbizide oder Pestizide können damit punktgenau ausgebracht werden. Diese präzise Ausbringung bringt insbesondere angesichts der dramatisch gestiegenen Preise auf dem Agrarmarkt eine höhere Kosteneffizienz in die landwirtschaftlichen Betriebe. Es geht also nicht nur um Tourismus, sondern um fundamentale Optimierung.