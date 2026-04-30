Maibaumstehlen in Österreich: Eine lebendige Tradition zwischen Brauch und Rivalität

Der Brauch des Maibaumstehlens ist in Österreich tief verwurzelt und wird mit großer Leidenschaft gepflegt. Dieser Artikel beleuchtet die Tradition, die regionalen Unterschiede, die gesellschaftlichen Aspekte und die sich wandelnden Bräuche rund um das 'Fladern'.

Die Tradition des Maibaumstehlen s in Österreich ist lebendiger denn je, ähnlich wie vor 150 Jahren. Die Konkurrenz zwischen den Ortschaften, das Aufstellen, Schmücken und vor allem das Stehlen der entrindeten Baumstämme, ist ein fester Bestandteil vieler regionaler Bräuche.

Doch wie genau läuft das 'Fladern' ab, welche Methoden werden angewendet und wie hat sich dieser Brauch in den letzten Jahren gewandelt? Der Maibaum ist weit mehr als nur ein Stück Holz; er symbolisiert Gemeinschaft, Tradition und die lokale Identität. Die Bräuche und die damit verbundenen gesellschaftlichen Rollen unterliegen jedoch einem stetigen Wandel. Die Maibäume selbst können beeindruckende Ausmaße erreichen, bis zu 35 Meter hoch sein und erfordern für das Aufstellen die vereinte Kraft von bis zu 50 Männern.

Die Regeln für das Maibaumstehlen sind komplex und variieren stark von Region zu Region. Es gibt festgelegte Zeiträume, von wem gestohlen werden darf, welche Teile des Baumes in Frage kommen und wie der Diebstahl durchgeführt werden soll. Dieses Wissen wird mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Bei groben Regelverstößen kann es zwar zu einer Anzeige bei der Polizei kommen, dies ist jedoch eher die Ausnahme.

In der Regel versuchen die beteiligten Jugendgruppen, sich außergerichtlich zu einigen, oft ohne Einbeziehung eines Richters. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass das Maibaumstehlen traditionell eine Domäne der Männer ist. Im burgenländischen Pama, an der Grenze zu Niederösterreich, herrscht eine klare Rollenverteilung: Die Frau hat im öffentlichen Leben und bei solchen 'Männersachen' wie dem Maibaumstehlen grundsätzlich nichts zu melden.

Ältere Männer berichten von Zeiten, in denen sie mit Motorsäge und reichlich Bier bewaffnet zu nächtlichen Raubzügen aufbrachen, um Maibäume in Nachbarorten umzusägen. Früher wurden in Pama noch vier Maibäume vor jedem Wirtshaus aufgestellt, heute steht nur noch einer im Ortszentrum. Auch diese Maibäume sind nicht vor Vandalismus gefeit, werden aber oft notdürftig repariert und wieder aufgestellt. Nicht nur die Dorfjugend, sondern auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesem Brauch.

Michael J. Greger, Leiter des Salzburger Landesinstituts für Volkskunde, erklärt, dass der Maibaum ein 'Ehrensymbol' ist, oft für beliebte Wirte. Er betont, dass der Maibaum ein Symbol der selbstständigen Ortsgemeinde im 19. Jahrhundert ist und die Ortsrivalitäten widerspiegelt. Es geht darum, wer den schöneren oder höheren Baum hat.

Diese Rivalitäten sind die Grundlage für die heutigen 'Battles', wie die Maibaum-Raubzüge genannt werden. Die Konkurrenz zwischen den Dörfern äußert sich oft in gegenseitigen Verunglimpfungen und Spott. So verspotten sich beispielsweise die Bewohner von Sieggraben und Rohrbach im Burgenland mit traditionellen Bezeichnungen, die auf historische Berufe oder Ereignisse anspielen. Diese feindselige Atmosphäre befeuert die Maibaum-Raubzüge.

Wird ein Maibaum gestohlen, ist es üblich, dass die Bestohlenen den Diebstahl mit Bier und einem deftigen Essen 'auslösen'. Manchmal wird sogar eine humorvolle Gerichtsverhandlung inszeniert, in der über die Rückgabe des Baumes und eine mögliche 'Strafe' für die Diebe verhandelt wird





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