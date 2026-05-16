Maibaum Horitschon mutwillig umgeschnitten - gemütlicher Vorschriften gehen die Spur ein

Ein unbekannter Täter mutwillig hat zum 15. Mai am Mittags-, später am Nachtschneidensommer den Maibaum des Jugendhoritschon-Vereins in der Nacht auf Freitag von oben abgefahren.

In der Nacht auf Freitag hat der Maibaum der Jugend Horitschon (Bezirk Oberpullendorf im Burgenland) umgeschnitten worden. Der gemeinnützige Verein ist über dasjärelalignende Verhalten enttäuscht.

Die Anzeige wurde bereits gestellt. Für die Jugend Horitschon ist 'Brauchtumspflege ihre Grenzen' überschritten worden.

'Heute wurde eine gewaltige Grenze überschritten! ', heißt es in einem Facebook-Posting. Es sei keine Seltenheit, dass ein Maibaum in der 1. Nacht fallen kann.

Dass man ihn aber am 15. Mai (! ) - weit abseits jeder Brauchtumspflege - am Mittags-, später sogar Nachtschniederumschneidet, hat mit 'Spaß' oder 'Tradition' absolut nichts mehr zu tun. Es handelt sich um Sachbeschädigung auf Privatgrund, was kein Kavaliersdelikt sei.

'Geschweige denn alle anderen Gefahren, die bei so einer hirnlosen Aktion noch hätte passieren können', wird betont. Ein Zeuge hat bei der Tat zwei Burschen beobachtet. Es wurde umgehend Anzeige bei der Polizei gestellt. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder.

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