Mahler's Ninth: Rattle and the Viennese Philharmonic Orchestra Bid Farewell with Transcendent Performance

Sir Simon Rattle returns to the Vienna Philharmonic Orchestra to conduct Gustav Mahler's final completed symphony, the Ninth. The review highlights Rattle's nuanced approach, emphasizing both the modern, dissonant aspects of the work and its profound, unsentimental farewell. The performance is lauded for its clarity, emotional depth, and ultimately, its uplifting transcendence, culminating in a standing ovation.

Das auskomponierte Verlöschen: Gustav Mahler s Neunte Symphonie, sein letztes vollendetes Werk, findet ihren Abschluss in einem zarten Pianissimo der Streicher. Die musikalischen Motive lösen sich allmählich auf, scheinen kurz vor dem Nichts neu anzusetzen, bevor sie endgültig verklingen. Wie diese transzendentale Abschiedsmusik unter der Leitung von Sir Simon Rattle und den Wiener Philharmonikern klingt, wird hier beleuchtet. Die Beziehung zwischen Sir Simon Rattle und Wien reicht weit zurück.

Bereits 1982 dirigierte der damals 27-jährige Dirigent sein City of Birmingham Symphony Orchestra in einem reinen Strawinsky-Programm. Seine Rückkehr 1989 als Mahler-Interpret und die Auseinandersetzung mit bedeutender Musik des 20. Jahrhunderts markierten weitere Meilensteine. Sein eigentliches Debüt bei den Wiener Philharmonikern fand 1993 im Goldenen Saal statt, wieder mit Mahlers Neunter Symphonie. Die während des halbwegs florierenden CD-Marktes produzierten Zyklen von Beethovens Symphonien und Klavierkonzerten, gemeinsam mit den Wienern und Alfred Brendel, riefen auch bei den Berliner Philharmonikern, deren Chefdirigent Rattle von 2002 bis 2018 war, neidische Blicke hervor. Die Chronik der Philharmoniker verzeichnet 130 gemeinsame Auftritte in Wien, Salzburg und auf Tourneen bis ins Jahr 2015. Nach zwei Aufführungen des „Rings“ an der Staatsoper und Elgars „Dream of Gerontius“ schien die gemeinsame Zeit vorläufig beendet. Nun, im Rahmen seiner Verpflichtung als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, die 2023 begann, feiert Sir Simon Rattle eine erneute Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern. Der Beginn dieser neuen Ära ist thematisch dem transzendentalen Abschied in Gustav Mahlers Musik gewidmet, mit Aufführungen im Konzerthaus, der Gesellschaft der Musikfreunde und im Musikverein. Von Beginn an zeigten sich die Philharmoniker in Höchstform, sowohl in ihrem edlen Klang als auch in einer teils rebellischen Zuspitzung der musikalischen Linien. Diese interpretatorische Vielschichtigkeit ist entscheidend für Rattles Doppelstrategie im Umgang mit dieser vielschichtigen Partitur. Er vermeidet eine rein mild-romantische Lesart. Vielmehr betont er bei scharfen Attacken und herausfordernden Akzenten, etwa durch die gestopften oder schmetternden Hörner, und in fordernden Tempi, wie sehr das Moderne in Mahlers Musik präsent ist: die Ecken und Kanten, die Brüche und Abgründe. In Momenten erinnert man sich an expressionistische Fratzen und Nachtmahre, wie sie Schönbergs Malerei und Musik eindrucksvoll widerspiegeln. Sir Simon Rattle inszeniert jedoch keine monumentale Agonie, weder dramatisch gesteigert noch pathetisch ausgewalzt. Der Mythos, Mahler habe seinen eigenen nahen Tod musikalisch vorweggenommen, findet in dieser Deutung keinen Bestand. Ein Komponist kann das Sterben in Töne verwandeln, ohne es lediglich auf sich selbst zu beziehen. Im sehr flüssig gestalteten finalen Adagio offenbart sich stattdessen ein abgeklärter Lebensabschied, frei von Sentimentalität und Larmoyanz, stattdessen erfüllt von singendem, weit ausschwingendem Edelmut. Bemerkenswert ist, dass das Finale zwar einen schmerzlichen Höhepunkt erreicht, aber keinen Schreckensschrei mit anschließender bedrückender Stille kennt, wie man es etwa von Bruckners Neunter kennt. Die letzten Takte wirken in ihrer friedvollen Sanftheit eher beglückend als traurig. Der bewegendste Moment ist dabei der scheinbar nahtlose Übergang vom Pandämonium des dritten Satzes zum letzten Abgesang. Obwohl noch kleine Unebenheiten im Zusammenspiel zu erwarten sind, die sich mit der Zeit legen werden, war die Aufführung bereits jetzt von herausragender Qualität. Ein Ausdruck dessen war die stehende Ovation des Publikums. Diese erneute Zusammenarbeit von Sir Simon Rattle und den Wiener Philharmonikern mit Mahlers Neunter Symphonie markiert einen eindrucksvollen Triumph des musikalischen Abschieds, der gleichermaßen ergreifend und erhebend ist





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Gustav Mahler Symphony No. 9 Sir Simon Rattle Vienna Philharmonic Orchestra Classical Music

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