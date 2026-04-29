Magyar trifft von der Leyen: Hoffnung auf EU-Gelder für Ungarn

Der designierte ungarische Regierungschef Peter Magyar wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen. Im Fokus der Gespräche stand die Freigabe von eingefrorenen EU-Mitteln für Ungarn im Umfang von 17 Milliarden Euro. Magyar versprach Reformen und eine engere Zusammenarbeit mit Brüssel.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch den designierten ungarischen Regierungschef Peter Magyar in Brüssel empfangen. Magyar setzt sich dafür ein, dass Brüssel die bisher zurückgehaltenen EU-Gelder schnellstmöglich freigibt.

Er versprach, die Ungarn zustehenden EU-Mittel nach Hause zu bringen. Beide Seiten bewerteten das Treffen als konstruktiv. Von der Leyen sprach von einem sehr guten Austausch und erklärte, die Europäische Kommission werde Magyar bei der Bewältigung der Herausforderungen Ungarns in Bezug auf Korruption und Rechtsstaatlichkeit unterstützen. Ziel sei es, das Land wieder an die gemeinsamen europäischen Werte anzunähen.

Magyar teilte auf seiner Facebook-Seite mit, er werde nach seiner Amtsübernahme am 25. Mai nach Brüssel zurückkehren, um mit der EU-Kommission einen Fahrplan für die notwendigen Reformen zu vereinbaren. Er zeigte sich zuversichtlich, dass EU-Gelder bald nach Ungarn fließen werden. Derzeit sind rund 17 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Ungarn eingefroren, da die europäische Grundwerte missachtet und Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit festgestellt wurden.

Die Freigabe dieser Mittel ist an einen klaren Reformplan gebunden. Konkret müssen Mängel in der öffentlichen Auftragsvergabe behoben, die Korruptionsbekämpfung gestärkt und die Unabhängigkeit der Justiz sichergestellt werden. Magyar hatte bereits vor der Parlamentswahl Mitte April versprochen, die Beziehungen Ungarns zu Brüssel zu verbessern und das Land zu einem zuverlässigen Partner in der NATO und der EU zu machen.

Vor seiner Reise nach Brüssel betonte er, dass seine Priorität die Freigabe von 10,4 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds sei, für die eine Frist bis zum 31. August gilt. Die Kommission beabsichtigt, strukturiert mit der neuen ungarischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die notwendigen Schritte so schnell wie möglich einzuleiten. Neben den eingefrorenen Mitteln wartet Budapest auch auf die Zustimmung der EU zu einem milliardenschweren Kredit für Verteidigungsausgaben, der über den EU-Haushalt abgesichert ist.

Für diesen Kredit sind keine Reformen erforderlich. Magyar äußerte sich optimistisch hinsichtlich des Verlaufs der Verhandlungen und beschrieb die Haltung der Kommission und anderer EU-Länder als konstruktiv. Er verwies auf bereits stattgefundene Gespräche und betonte, dass die EU-Mittel dazu beitragen würden, die ungarische Wirtschaft anzukurbeln und die Voraussetzungen für ein funktionierendes und lebenswertes Land zu schaffen. Der bisherige, abgewählte rechtsnationale Regierungschef Viktor Orban hatte wiederholt EU-Beschlüsse blockiert, insbesondere im Zusammenhang mit Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland.

Zuletzt gab Orban seine Blockade auf, woraufhin die EU-Staaten das 90-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine freigaben. Der neue ungarische Premierminister hat angekündigt, viele Maßnahmen der Regierung Orban rückgängig zu machen. So wurde beispielsweise die Sondersteuer auf Gewinne von Supermarktketten, die von Kritikern, darunter dem österreichischen Lebensmittelhändler Spar, scharf kritisiert wurde, in Frage gestellt.

Die EU-Kommission kündigte am Tag von Magyars Besuch an, diese Steuer vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen, da sie ausländische Einzelhändler unverhältnismäßig stark belaste, während für inländische Einzelhändler geringere Steuersätze gelten. Wie schnell solche Maßnahmen umgesetzt werden können, hängt jedoch auch vom ungarischen Budget ab, da diese Steuer Einnahmen generiert, die Ungarn dringend benötigt. EU-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter analysierte, dass der Schritt vor den EuGH auch als zusätzlicher Druck auf Magyar verstanden werden könnte.

Magyars konservative TISZA-Partei verfügt im neuen ungarischen Parlament über eine Zweidrittelmehrheit, was eine rasche Umsetzung der notwendigen Änderungen ermöglichen könnte. Die Situation ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen den politischen Zielen der neuen Regierung, den Erwartungen der EU und den finanziellen Realitäten Ungarns. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Magyar seine Versprechen einhalten und die Beziehungen zu Brüssel tatsächlich verbessern kann, um die dringend benötigten EU-Mittel für sein Land freizusetzen





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