Magyar stürzt Orbán vom Thron: Ungarn vor politischem Wandel

In Ungarn hat ein politischer Neuling den seit 16 Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán überraschend entmachtet. Der Wahlsieg von Peter Magyar, der aus dem Umfeld Orbáns stammt, verspricht einen grundlegenden Wandel für das Land und könnte die Beziehungen zur EU neu gestalten.

Magyar hat in Ungarn bei der Parlamentswahl einen bemerkenswerten Erfolg erzielt, der lange Zeit als undenkbar galt: Er hat den seit 16 Jahren amtierenden rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orbán von der Macht verdrängt und wird voraussichtlich bald die Führung des zentraleuropäischen Landes übernehmen.

Innerhalb der Europäischen Union (EU) sind die Hoffnungen auf Magyars Wahlsieg am Sonntag groß, insbesondere da Orbán, der dienstälteste Regierungschef der EU, seit Jahren in einem anhaltenden Konflikt mit Brüssel steht. Die politischen Beobachter und die breite Öffentlichkeit blicken gespannt auf die zukünftige Entwicklung Ungarns und die Auswirkungen auf die europäische Politik.\Der überraschende Aufstieg Magyars ist umso bemerkenswerter, wenn man seine Vergangenheit betrachtet. Er war früher ein loyaler Anhänger der Orbán-Partei und arbeitete für die Regierung, wobei er noch vor wenigen Jahren bei Orbáns Reden in der ersten Reihe applaudierte. Der Wendepunkt kam im Februar 2024, als die Fidesz-Partei von einem Skandal um die Begnadigung eines in Kindesmissbrauch verwickelten Mannes erschüttert wurde. Magyar nutzte die Gelegenheit und trat mit scharfen Angriffen auf Orbán in die Öffentlichkeit. Er übernahm kurzentschlossen die bis dahin kaum beachtete konservative Partei Tisza und avancierte rasch zum Oppositionsführer und Hoffnungsträger für viele Gegner der Regierung. Der 45-jährige Politiker versteht es meisterhaft, die politische Kommunikation in den sozialen Netzwerken zu nutzen, und gilt als geübter Redner bei Wahlkampfauftritten. Er versprach den ungarischen Bürgern nach 16 Jahren Orbán einen grundlegenden Wandel und eine neue politische Ausrichtung.\Magyar, der bei seinen zahlreichen Kundgebungen, auch in ländlichen Regionen, Verbesserungen im Gesundheitswesen und einen entschlossenen Kampf gegen die weitverbreitete Korruption unter Orbán versprach, verfolgt einen pro-westlichen Kurs. Er bekennt sich dazu, Ungarn, das 1999 der NATO und 2004 der EU beigetreten ist, zu einem verlässlichen Partner innerhalb der westlichen Allianzen zu machen. Obwohl er in Brüssel die nationalen Interessen Ungarns voraussichtlich ebenso vehement verteidigen wird wie Orbán, erhoffen sich viele einen konstruktiveren Umgang. Magyar lehnt wie Orbán Waffenlieferungen an die Ukraine ab, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er eine engere Beziehung zu Wladimir Putin anstrebt. In Bezug auf Zuwanderung vertritt Magyar eine ähnliche strenge Haltung wie Orbán, während er sich zu den Rechten von LGBTQ-Menschen, die von Orbán eingeschränkt wurden, bisher nur vage geäußert hat. Der rasante Aufstieg Magyars und sein Wahlerfolg sind laut Politikexperten vor allem darauf zurückzuführen, dass Magyar als ehemaliger Regierungs-Insider glaubwürdig vermitteln konnte, dass das System von innen heraus korrumpiert sei.\Magyars politische Karriere wurzelt in einer einflussreichen konservativen Familie. Bereits in jungen Jahren interessierte er sich für Politik und freundete sich während seines Jurastudiums mit Gergely Gulyas, dem heutigen Bürochef Orbáns, an. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau Judit Varga kennen, die er 2006 heiratete. Nach einem Aufenthalt in Brüssel, wo Magyar im diplomatischen Dienst tätig war, kehrte die Familie 2018 nach Ungarn zurück. Magyar bekleidete Positionen wie die Leitung der staatlichen Agentur für Studentenkredite und war Aufsichtsrat in verschiedenen staatlichen Unternehmen. Seine Frau wurde 2019 Justizministerin im Kabinett Orbán. Die Ehe der beiden, aus der drei Kinder hervorgingen, scheiterte 2023. Während Varga aufgrund des Begnadigungsskandals zurücktrat, nutzte ihr Ex-Mann die Gelegenheit, ins politische Rampenlicht zu treten. Seine erste Kundgebung zog Zehntausende Demonstranten an. Bei der Europawahl 2024 errang Tisza den zweiten Platz hinter Orbáns Fidesz.\Magyar, der optisch als Bankmanager durchgehen könnte, wurde von Medienwissenschaftlern der Elte-Universität in Budapest schnell als mutig und tatkräftig wahrgenommen. Ihm wurde auch zugeschrieben, persönliche Risiken einzugehen. Durch seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken erreichte er eine breite Öffentlichkeit. Viele seiner Anhänger sehen in ihm einen Helden, der unermüdlich für sie kämpft. Mit steigender Bekanntheit sah sich Magyar jedoch auch zunehmenden Anschuldigungen ausgesetzt, die er selbst als einen Tsunami aus Hass und Lügen bezeichnete. Dazu gehörten auch Vorwürfe häuslicher Gewalt, die von seiner Ex-Frau Varga erhoben wurden





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