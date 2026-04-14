Magyar erbt Herausforderungen: Ungarns Kampf um EU-Gelder und politische Reformen

Nach seinem Wahlsieg steht Ungarns neuer Premier Peter Magyar vor großen Herausforderungen: Er muss eingefrorene EU-Gelder zurückgewinnen, Korruption bekämpfen und das Land reformieren. Die EU erwartet klare Reformen in Rechtsstaatlichkeit und Migrationspolitik.

Ungarn , unter der Führung von Peter Magyar , steht vor einer komplexen Aufgabe: die Reform des Landes und die Wiederbeschaffung von eingefrorenen EU-Fördergeldern. Nach seinem Erdrutschsieg, der ihm eine Zweidrittelmehrheit im Parlament sicherte, steht Magyar vor der Herausforderung, das Vertrauen der EU-Kommission zu gewinnen und die rechtsstaatlichen Defizite Ungarn s zu beheben. Die EU hat erhebliche Finanzmittel für Ungarn gesperrt, hauptsächlich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Korruption und mangelnder Rechtsstaatlichkeit , die unter der vorherigen Regierung von Viktor Orban entstanden sind. Magyar, der bereits angekündigt hat, ein konstruktiver Partner der EU sein zu wollen, muss nun beweisen, dass er die notwendigen Reformen durchführen und die Bedingungen der EU erfüllen kann.

Die finanziellen Auswirkungen der eingefrorenen EU-Gelder sind enorm. Laut Experten sind rund 15,7 Milliarden Euro an Mitteln betroffen. Darunter fallen etwa sechs Milliarden Euro aus dem EU-Kohäsionsfonds, 5,8 Milliarden Euro an Zuschüssen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) sowie 3,9 Milliarden Euro an RRF-Darlehen, die aufgrund nicht erfüllter Bedingungen nicht zugänglich sind. Zudem hat Ungarn auf zwei Milliarden Euro an Kohäsionsgeldern verzichtet. Darüber hinaus geht es um den Zugang zu 16 Milliarden Euro an europäischen Verteidigungskrediten aus dem SAFE-Programm. Nicht zu vergessen die tägliche Geldstrafe von einer Million Euro, die wegen der Missachtung des Migrationsgesetzes verhängt wurde und von anderen Auszahlungen abgezogen wird. Die Bedeutung dieser Gelder für Ungarn wird mit dem US-Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Magyars Erfolg bei den Wahlen, der ihm die notwendige Mehrheit für umfassende Reformen einbrachte, ist eng mit seinem Versprechen verbunden, die EU-Gelder nach Ungarn zu holen. Dies ist eine Voraussetzung, um Orbans Einfluss zurückzudrängen und das Land zu modernisieren.

Die EU-Kommission stellt klare Bedingungen an die neue Regierung in Budapest. Gegen Ungarn laufen zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren, und Brüssel erwartet einen raschen Kurswechsel. Besonders wichtig ist die Zustimmung Ungarns zu einem 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU an die Ukraine, bei dem Orban zuvor eine Kehrtwende vollzogen hatte. Magyar hat bereits angekündigt, eine klare Haltung zur Ukraine einzunehmen und die Sanktionen gegen Russland zu unterstützen. Er plant, die Korruption zu bekämpfen, Kontrollen für öffentliche Gelder einzuführen und die von Orban ernannten Amtsträger auszutauschen. Zudem sollen die Amtszeiten von Regierungschefs durch eine Verfassungsänderung begrenzt und die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reformiert werden. Magyar plant auch eine Rückkehr zur Akzeptanz von Diversität, weg von Orbans „illiberaler Demokratie“. Allerdings werden die Verhandlungen für Brüssel nicht einfach sein. Magyar vertritt in einigen wichtigen Punkten, wie der Aufnahme der Ukraine in die EU im Schnellverfahren und der Migrationspolitik, Positionen, die von denen der EU abweichen. Auch sein Verhältnis zu Russland verspricht Spannungen, da Ungarn weiterhin von günstigen Energielieferungen aus Russland abhängig ist und „pragmatische Beziehungen“ anstrebt.





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